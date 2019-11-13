Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт
На данный момент проведено 168 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Дальневосточном федеральном округе.
В целом в отношении нарушителей составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.
Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 34 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения, сообщает Роскомнадзор.
В ДФО идёт борьба с незаконной продажей SIM-карт
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт
Монголия получает спортивных лошадей, а экспортирует конские кишки
Рабочие коллективы и компании в Бурятии за пять лет стали «добрее» в несколько раз
Дети слишком долго находились в хлорированной воде
Королевский выбор шуб предлагает «Кировская меховая фабрика» на выставке в Улан-Удэ
Однако «Жада» наймёт «ЦАСС» по договору подряда
Три вагона находятся уже в соседнем регионе
Пассажиров стало больше на 15%
В Улан-Удэ приедут победитель, а также финалист «Битвы экстрасенсов»
Запуск онлайн-площадки МегаФона на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ритейлеры всего мира
Торговый дом «Виал» обжаловал ещё одну закупку в республиканской больнице
Поставщик заключил контракт и исчез
Таролог Марианна Абравитова в третий раз приезжает в Бурятию
Жительница Аршана заплатила штраф за то, что скрыла товары из Монголии
В дело вмешалась прокуратура