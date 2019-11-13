В ДФО идёт борьба с незаконной продажей SIM-карт

Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт



На данный момент проведено 168 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Дальневосточном федеральном округе.



В целом в отношении нарушителей составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 34 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения, сообщает Роскомнадзор.

