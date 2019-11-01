Число нарушений в сфере долевого строительства Бурятии идёт на сотни

Каждый третий дом, строящийся на средства дольщиков, проблемный
29 октября в прокуратуре Бурятии состоялось межведомственное совещание по вопросу соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Участники совещания отметили, что эта тема – одна из острых социальных проблем в республике, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Всего в Бурятии 18 застройщиков ведут строительство 37 объектов с привлечением средств 4 362 дольщиков. К проблемным отнесено 11 объектов долевого строительства, то есть практически каждый третий дом.
На данный момент список проблемных объектов таков: дом на улице Ключевская в 20А квартале (застройщик «Бизнес-инвест), жилой комплекс в 105 квартале («ДомСтройКомплект»), дом на бульваре Карла Маркса, 18А («Партнёр-Строй-Инвест»), малоэтажная жилая застройка в 140А квартале (ПСК «Тамир»), дом на улице Сахьяновой, 9 (первый застройщик «Улан-Удэжилстрой», нынешний – ООО «Универсал»), дом в 111 квартале («РегионЖилСтрой»), дом на улице Крылова (ЖСК «Крылова 2»), жилая застройка на улице Лебедева («Промгражданстрой»), жилой комплекс на улице Столичная (первый застройщик – «Центр строительного управления», новый застройщик – ГК «Шэнэхэн»), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй»), блок жилого комплекса на улице Ключевская («Монолит»).
В 2018 году и с начала 2019 года органы прокуратуры выявили 305 нарушений законодательства в сфере долевого строительства жилья.
- Принятыми мерами прокурорского реагирования защищены права 685 граждан, - отметили в прокуратуре.
К типичным нарушениям в рассматриваемой области относятся случаи несоблюдения застройщиками сроков сдачи объекта, неуведомление граждан о таком переносе.
- Наиболее серьёзным нарушениям закона дается уголовно-правовая оценка. Выявлялись случаи незаконного отчуждения жилых помещений третьим лицам, хищений. Осуждены руководители ООО «Зодчий», «Век Плюс», «Домстройкомплект». В настоящее время следственными органами расследуется пять уголовных дел о преступлениях в названной сфере, - напомнили в прокуратуре.
По итогам совещания разработан дополнительный комплекс мер по защите прав участников долевого строительства жилья.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии было объявлено о создании фонда поддержки дольщиков.
Число нарушений в сфере долевого строительства Бурятии идёт на сотни
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