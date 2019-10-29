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Суд подтвердил незаконность аренды земли на Байкале под строительство завода

Суд подтвердил незаконность аренды земли на Байкале под строительство завода
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Предприятие «АкваСиб» пыталось обжаловать решение арбитражного суда Иркутской области

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в Чите оставил без изменения решение нижестоящего суда, признавшего незаконным договор, по которому участок земли на берегу Байкала был предоставлен под строительство завода по розливу воды, сообщает РИА Новости.

28 октября апелляционная инстанция отклонила жалобу ООО «АкваСиб» на принятое в августе решение арбитражного суда Иркутской области, после чего оно вступило в законную силу.

Как следует из судебного акта, спорный земельный участок является смежным по отношению к участкам, на которых велось строительство завода, он расположен непосредственно около воды и по нему должны были проложить трубопроводы от озера до завода.

Иск о признании арендного договора недействительным подала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. В нем говорилось, что спорный участок находится в рекреационной зоне, предназначенной для отдыха и туризма, а разрешённый вид использования земли не предусматривает строительство водоводов завода. Кроме того, по словам старшего помощника Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Елены Мальхановой, земельный участок был предоставлен в обход аукциона.

Как сообщал «Байкал-Daily», завод по розливу воды Байкала на экспорт в Китай собирались строить в Култуке в Иркутской области. В строительство планировалось инвестировать около 1,5 миллиардов рублей, проектная мощность предприятия - 190 миллионов литров в год. Вывести предприятие на полную мощность планировалось в 2021 году, 20% продукции должны были пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Южную Корею, Монголию.

Строительство завода вызвало огромный резонанс. Многие жители Бурятии и Иркутской области, звёзды шоу-бизнеса выступили против возведения предприятия из-за экологической составляющей.
Байкал аренда земельных участков
 
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