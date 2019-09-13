В России каждая пятая АЗС недоливает топливо

Почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель



На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения. Другая проверка — на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок не соответствовали нормам. Об этом сообщают «Известия».



В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего.



Недолив может возникнуть из-за технического сбоя в колонке, но, чтобы этого не происходило, АСЗ ежегодно проводит поверку своего оборудования, уточняет «Известия».



Сейчас при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических –– от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.



