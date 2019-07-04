Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» получил первую партию новых мусорных контейнеров
250 мусорных контейнеров начнут устанавливать сегодня в Октябрьском районе Улан-Удэ.
- Данные контейнера пойдут, в первую очередь, на замену «евробаков» и обновление старых баков, утративших свою ресурсность. Уже сегодня «ЭкоАльянс» приступит к замене и обновлению контейнерных площадок, - сообщила заместитель директора ООО «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.
По сообщению ООО «ЭкоАльянс», затраты на закуп первой составили порядка 1,8 млн руб. Всего в республике существовала потребность в дополнительной установке 493 контейнеров. Вторая партия из 243 баков прибудет в Улан-Удэ до конца июля.
С 1 апреля Бурятия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Установлены тарифы на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Для населения плата на одного человека в месяц составляет: по первой зоне - 67,76 рублей; по второй зоне - 66,91 рублей; по третьей зоне - 64,21 рублей.
В первую зону входят Улан-Удэ, Северобайкальск, Иволгинский, Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский, Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский, Хоринский, Заиграевский районы. Во вторую - Баргузинский, Кабанский, Курумканский, Прибайкальский районы. В третью - Джидинский, Закаменский, Кяхтинский, Селенгинский районы.
Плата начисляется по числу прописанных в квартире жильцов. При этом на услугу по обращению с ТКО распространяются такие же льготы, как и по другим видам коммунальных услуг.
Также региональный оператор для работы с обращениями населения республики создал чат в мессенджере Viber. Чат доступен по ссылке https://invite.viber.com/?g2=AQAeE8Va2RXOrEnaSm5vo%2Fo%2BcRvygsNXbm0q0uJZfhPotsC%2BM6bbsvox7mSOTXYO
Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров
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