04 Июля

03 Июля

Популярное

Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров

Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» получил первую партию новых мусорных контейнеров

250 мусорных контейнеров начнут устанавливать сегодня в Октябрьском районе Улан-Удэ.

- Данные контейнера пойдут, в первую очередь, на замену «евробаков» и обновление старых баков, утративших свою ресурсность. Уже сегодня «ЭкоАльянс» приступит к замене и обновлению контейнерных площадок, - сообщила заместитель директора ООО «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.

По сообщению ООО «ЭкоАльянс», затраты на закуп первой составили порядка 1,8 млн руб. Всего в республике существовала потребность в дополнительной установке 493 контейнеров. Вторая партия из 243 баков прибудет в Улан-Удэ до конца июля.

С 1 апреля Бурятия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Установлены тарифы на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для населения плата на одного человека в месяц составляет: по первой зоне - 67,76 рублей; по второй зоне - 66,91 рублей; по третьей зоне - 64,21 рублей.

В первую зону входят Улан-Удэ, Северобайкальск, Иволгинский, Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский, Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский, Хоринский, Заиграевский районы. Во вторую - Баргузинский, Кабанский, Курумканский, Прибайкальский районы. В третью - Джидинский, Закаменский, Кяхтинский, Селенгинский районы.

Плата начисляется по числу прописанных в квартире жильцов. При этом на услугу по обращению с ТКО распространяются такие же льготы, как и по другим видам коммунальных услуг.

Также региональный оператор для работы с обращениями населения республики создал чат в мессенджере Viber. Чат доступен по ссылке https://invite.viber.com/?g2=AQAeE8Va2RXOrEnaSm5vo%2Fo%2BcRvygsNXbm0q0uJZfhPotsC%2BM6bbsvox7mSOTXYO

мусор региональный оператор по ТКО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии торговки рыбой сами уничтожили её
В Бурятии торговки рыбой сами уничтожили её
Бизнес, 04.07.2019
Женщины торговали на трассе омулем и хариусом
«Титан» отправил в затопленный Тулун гуманитарную помощь
«Титан» отправил в затопленный Тулун гуманитарную помощь
Бизнес, 04.07.2019
Пострадавшие от сильнейшего наводнения тулунцы получили 10 тонн продуктов
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бизнес, 03.07.2019
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес
В популярной туристической местности в Иркутской области сливали нефтепродукты
В популярной туристической местности в Иркутской области сливали нефтепродукты
Бизнес, 03.07.2019
Прокурор Ольхонского района обратился в суд с иском к ЗАО «Сельстрой» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде и запрете деятельности базы отдыха «Зуун-Хагун» на землях сельскохозяйственного назначения
Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Бизнес, 03.07.2019
Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
Бизнес, 03.07.2019
В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»
Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Бизнес, 03.07.2019
Ранее на улан-удэнских АЗС общественники выявляли низкое качество бензина
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Бизнес, 03.07.2019
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
Бизнес, 03.07.2019
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции
Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции
Бизнес, 03.07.2019
Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей
В Чите построят приют для бездомных животных
В Чите построят приют для бездомных животных
Бизнес, 03.07.2019
2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите
В Бурятии лесозаготовитель заплатил штраф в 50 тысяч
В Бурятии лесозаготовитель заплатил штраф в 50 тысяч
Бизнес, 03.07.2019
Мужчина нарушил правила пожарной безопасности в лесу
В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
Бизнес, 03.07.2019
Прокуратура республики проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Речной порт Улан-Удэ»
Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права
Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права
Бизнес, 01.07.2019
Под фирменной маркой изготавливали контрафактные автосигнализации

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^