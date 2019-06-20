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В Улан-Удэ есть разрешения только на два батута

В Улан-Удэ есть разрешения только на два батута
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Специалисты, помимо батутов, проверят верёвочные городки и квест-комнаты

В Улан-Удэ озвучили результаты проверки игровых зон, пришкольных участков, баскетбольных площадок, детских городков. На прошлой неделе комиссия обследовала детскую игровую зону «Занзибар» в ТРЦ «Пиплс парк», ТЦ «Кэпитал Молл», ТЦ «Пионер».

У некоторых предпринимателей имеются документы и сертификаты на технические аттракционы, но отсутствует допуск Гостехнадзора на эксплуатацию надувных или сетчатых батутов. Им рекомендовали обратиться в контролирующий орган для исправления недостатков.

В городе функционируют два уличных аттракциона «Батутная горка», имеющие разрешение Гостехнадзора Бурятии на эксплуатацию. Они расположены у ТРЦ «Пионер» и в «Грин парке» в Октябрьском районе.

Также обследовано нескольких детских площадок. На площадке у дома по улице Ключевская, 36 была обнаружена разрушенная лестница, на которой дети могут получить травму. Управляющей организации ООО «Стаф» дано предписание привести объект в соответствие с требованием безопасности.

Пришкольные участки также проверили на предмет безопасного использования футбольных полей, баскетбольных и волейбольных площадок, а также игрового оборудования. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

На этой неделе члены комиссии проверят верёвочные городки.

- В верёвочных парках должны использоваться сертифицированные узлы. Наружная оплётка, канаты должны быть без потёртостей. Страховка должна обеспечить безопасность при срыве, - пояснил Валерий Вильдавский, начальник управления по ЧС.

Также комиссия намерена проверить квест-комнаты. Ранее на совещании представители МЧС Бурятии, отмечая случай задымления в одной из квест-комнат, говорили о необходимости усилить контроль. В городе порядка 30-ти квест-комнат, чаще всего они расположены либо в подвалах, либо в жилых домах, сообщает управление по информационной политике.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая в Улан-Удэ у Дома торговли порывом ветра перевернулся батут, в котором играли дети. Пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию.

Дети падали с высоты нескольких метров головой вниз на землю. «Я подбежал, уже все в крови были, мамы плакал», - рассказал очевидец.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Владельца заключили под домашний арест.

По словам мамы одного из пострадавших малышей, её сын изменился, он часто вспоминает этот случай.

батут
 
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