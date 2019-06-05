21 социальный проект в районах Бурятии получит поддержку «Бурятзолото»

На реализацию проектов компания выделит 1 млн рублей



ПАО «Бурятзолото», крупнейшее золотодобывающее предприятие Республики Бурятия (входит в международную компанию Nordgold), совместно с администрациями Окинского и Муйского районов подвели итоги конкурсов социально значимых проектов. В обоих районах выбран 21 проект, на реализацию которых компания выделит 1 млн рублей.



Победителей конкурсов определила экспертная комиссия из представителей предприятия «Бурятзолото», администраций Окинского и Муйского районов республики и региональной общественной организации развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн». Цель конкурсов - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий.



- Грантовые конкурсы «Бурятзолото» проходят в Муйском и Окинском районах уже пятый год. За этот срок поддержку получили 85 проектов на общую сумму 4,5 млн рублей. Такие результаты впечатляют. Отрадно, что жители районов сами выбирают цели, на которые будет потрачена финансовая помощь «Бурятзолото», - отметил руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.



11 проектов Муйского района:



Сельская библиотека поселка Ирокинда с проектом «Музыкальная шкатулка» сможет приобрести музыкальное оборудование для кукольного театра.

Муйская городская библиотека в Таксимо получит игротеку с бурятскими настольными играми. Также библиотека обезопасит детскую площадку около своего здания.

Детский сад «Медвежонок» построит на участке метеорологическую станцию, где дошкольники поселка Таксимо смогут постигнуть азы метеорологии.

Народные умельцы Северомуйска смогут участвовать в ярмарках, для которых социально-культурный комплекс «Тоннельщик» приобретет мобильные павильоны.

Логопедический кабинет при центре дополнительного образования «Созвездие» получит новое оборудование и пособия.

Дворец творчества детей и молодёжи «Радуга» поставит спектакли для детей и взрослых по мотивам эвенкийских сказок. Социально-культурный центр «Муйские зори» из села Муя обустроит территорию вокруг своего комплекса.



Кроме того, ряд грантовых проектов в Муйском районе посвящен значимым юбилейным датам. Так, социально-культурный центр «Муйские зори» к 30-летию Муйского района издаст карту достопримечательностей Муйского района. Социально-культурный комплекс «Тоннельщик» к 45-летию БАМа издаст номер журнала «Северомуйские огни». Инициативная группа жителей Северомуйска к юбилею БАМа восстановит памятники.



10 проектов Окинского района:



Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в рамках проекта «Гармония личности» приобретёт средства арт-терапии.

Окинская библиотека издаст проспект «Аха – край Гэсэра» и брошюру «Окинский сказитель – Сергей Анчиков».

Согласно проекту «Радужное настроение», культурно-досуговый центр «Сылтыс» Сойотского поселения организует детский досуг. Здесь появится единственная летняя площадка для детей.

Сотрудники культурно-спортивного центра улуса Балакта получат музыкальную аппаратуру. Начнётся строительство тренажерного зала при борцовской юрте в селе Сорок.

В рамках проекта «Спорт для всех» взрослые жители села Орлик с ограниченными возможностями смогут заняться стрельбой из лука.

Жители села Хужир обустроят народный театр и смогут порадовать зрителей постановками с новыми костюмами.

Сотрудники Сорокской сойотской школы-интерната отремонтируют помещение единственного в мире школьного музея сойотской культуры «Сылтыс».

Детский эколого-туристический центр «Барс» будет обучать детей Окинского района спортивному альпинизму с новым снаряжением.



В этом году на грантовый конкурс в двух районах поступило 47 заявок в сфере организации досуга населения, культуры, дополнительного образования детей и экологии. Проекты, получившие грантовую поддержку, будут реализованы до 31 октября 2019 года Общие итоги реализованных проектов будут подведены в декабре 2019-го, сообщает пресс-служба ПАО «Бурятзолото».





