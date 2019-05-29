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В Бурятии грязелечебницу понудили заняться мусором и выгребными ямами

В Бурятии грязелечебницу понудили заняться мусором и выгребными ямами
Бизнес, 
Грязелечебница Киран устранила нарушения природоохранного законодательства

В Кяхтинском районе Бурятии судебные приставы обязали общество с ограниченной ответственностью «Грязелечебница Киран» устранить нарушения природоохранного законодательства.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории лечебницы не очищаются выгребные ямы, складируются твёрдые отходы, строительный мусор и обломки железобетонных конструкций. Кроме этого, в длинном списке нарушений - отсутствие контейнерной площадки и искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия у склада для временного хранения отходов.

Решение суда было исполнено только лишь после применения к должнику мер принудительного характера, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

- После привлечения должника к административной ответственности и вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, руководство компании все выявленные нарушения устранила в полном объеме, - отмечает Ханда Юндунова, начальник Кяхтинского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Сети появился историко-краеведческий 20-минутный фильм «Озеро Киран: соль и грязь земли бурятской».

судебные приставы
 
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