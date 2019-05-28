В Бурятии отменили карантин по золотистой картофельной нематоде

Карантин действовал 8 лет на семи тысячах гектарах



Фитосанитарный карантин отменён в селе Георгиевское Хоринского района Бурятии. Карантин действовал с 2011 года. На 7 тысячах гектарах была обнаружена золотистая картофельная нематода.



- Очаг карантинного объекта ликвидирован в границах территории поселения, в связи с чем упразднена карантинная фитосанитарная зона на площади 7375 га. Землепользователем проведены все предписанные законодательством мероприятия: возделывание не поражаемых нематодой культур и внесение органических удобрений, уничтожение сорной растительности и сжигание ботвы с заражённого участка. Данные меры позволили очистить заражённую почву от карантинных объектов, – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Сейчас на территории республики действуют 132 карантинные зоны по золотистой картофельной нематоде на общей площади 407 660 га. Всего с 2017 года упразднено пять карантинных фитосанитарных зон на площади более 53 тысяч га.



