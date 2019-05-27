В Бурятии наградили лучших предпринимателей

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства РБ

Благодарности и грамоты вручены 42 бизнесменам



В Улан-Удэ 26 мая, в воскресенье, состоялся республиканский бизнес-форум, посвящённый Дню российского предпринимательства, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.



От имени главы Бурятии Алексея Цыденова с профессиональным праздником предпринимателей поздравил Игорь Зураев. Он отметил, что в ближайшее время будет принята Национальная программа развития Дальнего Востока, которая предусматривает широкий круг мер поддержки и даст серьёзный импульс для развития предпринимательства в регионе.



- Мы с вами в двенадцатый раз празднуем День российского предпринимательства, и практически каждый год подходим к этому рубежу с какими-то новыми итогами. Мы запустили центр «Мой бизнес». Растёт количество предпринимателей, которые взяли на себя риск развития собственного бизнеса. И если говорить о рисках, нужно сказать, что их с каждым годом становится всё меньше. Мы делаем всё для того, чтобы малый и средний бизнес развивался. Особое внимание стараемся уделять и микробизнесу, потому что это и вопрос самозанятости. И здесь линейка поддержки расширяется, - сказал первый заместитель правительства Бурятии.



Впервые в этом году были награждены предприниматели, выдвинутые общественными бизнес-объединениями, в пяти номинациях: «Семейный бизнес», «Женщина-предприниматель». «Сохраняя традиции», «Лучший бизнес-старт», «Лучший фермер».



Почётные грамоты и благодарности вручены 42 предпринимателям республики. Государственной наградой – почётным званием заслуженного работника сферы обслуживания награждена Дарима Матханова. Звание «Почётный предприниматель» присуждено генеральному директору группы компаний «Титан» Вадиму Бредний.



- По состоянию на 10 мая в Бурятии зарегистрировано 29,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. На предприятиях работают 77 тыс. человек. Годовой оборот продукции в 2018 году составил 229 млрд рублей, объем налоговых поступлений - около 2 млрд рублей, - сообщила пресс-служба правительства Бурятии.





