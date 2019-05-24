Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги

Клуб накопил долги по налогам и зарплате



Баскетбольный клуб «Иркут» в апреле имел задолженность по налогам и сборам в размере более 2,5 млн рублей. Также проверка показала, что 22 работникам не выплачена заработная плата с ноября 2018 года. Задолженность перед работниками составляла более 7 млн. рублей.



В связи с этим прокуратура района в адрес президента некоммерческого партнёрства Баскетбольный клуб «Иркут» внесла представление об устранении нарушений требований законодательства. Благодаря прокурорскому вмешательству незамедлительно полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками и по налогам и сборам перед государством, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



В связи с нестабильным финансированием с начала сезона и отсутствием финансирования в декабре 2018 года баскетбольный клуб «Иркут» досрочно прекратил сезон. Команда была распущена.

