24 Мая

23 Мая

Популярное

Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги

Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Клуб накопил долги по налогам и зарплате

Баскетбольный клуб «Иркут» в апреле имел задолженность по налогам и сборам в размере более 2,5 млн рублей. Также проверка показала, что 22 работникам не выплачена заработная плата с ноября 2018 года. Задолженность перед работниками составляла более 7 млн. рублей.

В связи с этим прокуратура района в адрес президента некоммерческого партнёрства Баскетбольный клуб «Иркут» внесла представление об устранении нарушений требований законодательства. Благодаря прокурорскому вмешательству незамедлительно полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками и по налогам и сборам перед государством, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В связи с нестабильным финансированием с начала сезона и отсутствием финансирования в декабре 2018 года баскетбольный клуб «Иркут» досрочно прекратил сезон. Команда была распущена.
спорт баскетбол долги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги
Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги
Бизнес, 24.05.2019
Клуб накопил долги по налогам и зарплате
В Бурятии разработали мобильное приложение по оплате ЖКХ
В Бурятии разработали мобильное приложение по оплате ЖКХ
Бизнес, 23.05.2019
Оно позволит оплачивать все жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома
Признанный банкротом иркутский завод задолжал работникам миллионы
Признанный банкротом иркутский завод задолжал работникам миллионы
Бизнес, 23.05.2019
Ещё в 2017 году ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» был признан банкротом
В Бурятии свиней разводили на захламлённой ферме
В Бурятии свиней разводили на захламлённой ферме
Бизнес, 23.05.2019
Предпринимательнице выдали предписание  
В Бурятии за лучших овец и коз подарят автомобиль
В Бурятии за лучших овец и коз подарят автомобиль
Бизнес, 23.05.2019
С 5 по 6 июня в Бурятии впервые пройдёт Сибирско-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз
В Бурятии появилась поддельная молочная продукция
В Бурятии появилась поддельная молочная продукция
Бизнес, 23.05.2019
Производители молока и масла отсутствуют по заявленным на упаковке адресам
УФНС по Бурятии: Отчётность можно представлять через Интернет
УФНС по Бурятии: Отчётность можно представлять через Интернет
Бизнес, 23.05.2019
Уже не первый год у организаций и индивидуальных предпринимателей есть возможность использовать электронный документооборот при коммуникациях с налоговым органом. Об этом напомнило УФНС по Бурятии
В Иркутске гастарбайтеры устроили забастовку на крыше недостроя
В Иркутске гастарбайтеры устроили забастовку на крыше недостроя
Бизнес, 23.05.2019
Они требуют выплатить им зарплату. ВИДЕО
В Улан-Удэ приставы приостановили работу крупного застройщика
В Улан-Удэ приставы приостановили работу крупного застройщика
Бизнес, 23.05.2019
Строительную компанию «Дюпон-инвест» наказали приостановлением деятельности
В Бурятии утилизировали свинину из магазина
В Бурятии утилизировали свинину из магазина
Бизнес, 21.05.2019
Свиное рагу было без маркировки
Бурятское УФАС проверит жалобу на «Огонёк»
Бурятское УФАС проверит жалобу на «Огонёк»
Бизнес, 20.05.2019
Антимонопольный орган рассмотрит отбор предприятий питания в детский лагерь
В Бурятии для тяжёлого транспорта введут ограничения на лето
В Бурятии для тяжёлого транспорта введут ограничения на лето
Бизнес, 20.05.2019
Они начнутся с 20 мая и закончатся 31 августа

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^