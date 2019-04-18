Колесо обозрения в Иркутске закроют на техобслуживание

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Незримые волны: 5 фактов и мифов о базовых станциях мобильной связи Бизнес, Каждый год в Бурятии строят десятки базовых станций. Голосовую связь «второго поколения» очень быстро заменила прогрессивная высокоскоростная сеть LTE, и уже на подходе новое поколение – цифровой мир развивается с невероятной скоростью. И естественно, жители Бурятии тоже хотят получить качественную связь и быстрый мобильный интернет, поэтому не раз писали обращения операторам и даже направляли письма в администрацию. Однако строительство новых базовых станций – тех, что соединяют абонентов друг с другом, - тревожит некоторых жителей республики: насколько безопасна комфортная жизнь в паутине радиоволн?