Эта мера продиктована требованиями безопасности
С 22 по 25 апреля в Иркутске закроют на техническое обслуживание колесо обозрения «Кругозор» на острове Конный.
- С 22 апреля мы начинаем готовиться к летнему сезону. У нас будет проводиться техническое обслуживание. Эта процедура соответствует требованиям технического регламента и эксплуатационных документов, - говорится на официальной странице в Instagram.
Колесо обозрения в Иркутске открылось летом 2018 года. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля очевидцы сняли на видео, как сильный ветер страшно раскачал кабинки. К счастью, людей в этот момент на аттракционе не было.
Колесо обозрения в Иркутске закроют на техобслуживание
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