Она будет проводиться до 28 апреля
С 8 по 28 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии по телефону «горячей линии»: 8(3012)41-24-44 проконсультируют всех желающих по вопросам:
- какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (санитарные нормы и правила (СанПиН) действуют на территории России;
- как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;
- что включает в себя определение «качественный продукт питания»;
- требования к предприятиям общественного питания категории повышенного риска, а именно, представляющим услуги времяпрепровождения для семей с детьми, а также отдельное детское меню и т.д.
Кроме того, консультирование проводится Единым консультационным центром Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.
В Бурятии работает «горячая линия» по качеству услуг в общепите
Бизнес, Фото:
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