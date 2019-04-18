В Бурятии работает «горячая линия» по качеству услуг в общепите

Она будет проводиться до 28 апреля



С 8 по 28 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии по телефону «горячей линии»: 8(3012)41-24-44 проконсультируют всех желающих по вопросам:



- какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (санитарные нормы и правила (СанПиН) действуют на территории России;

- как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;

- что включает в себя определение «качественный продукт питания»;

- требования к предприятиям общественного питания категории повышенного риска, а именно, представляющим услуги времяпрепровождения для семей с детьми, а также отдельное детское меню и т.д.



Кроме того, консультирование проводится Единым консультационным центром Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.









