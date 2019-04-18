18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

В Бурятии работает «горячая линия» по качеству услуг в общепите

В Бурятии работает «горячая линия» по качеству услуг в общепите
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Она будет проводиться до 28 апреля

С 8 по 28 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии по телефону «горячей линии»: 8(3012)41-24-44 проконсультируют всех желающих по вопросам:

- какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (санитарные нормы и правила (СанПиН) действуют на территории России;
- как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;
- что включает в себя определение «качественный продукт питания»;
- требования к предприятиям общественного питания категории повышенного риска, а именно, представляющим услуги времяпрепровождения для семей с детьми, а также отдельное детское меню и т.д.

Кроме того, консультирование проводится Единым консультационным центром Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.




кафе Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы заказывают крылышки KFC из Иркутска самолётом
Улан-удэнцы заказывают крылышки KFC из Иркутска самолётом
Бизнес, 18.04.2019
В Сети высмеивают чрезмерную любовь улан-удэнцев к жареной курятине
Незримые волны: 5 фактов и мифов о базовых станциях мобильной связи
Незримые волны: 5 фактов и мифов о базовых станциях мобильной связи
Бизнес, 18.04.2019
Каждый год в Бурятии строят десятки базовых станций. Голосовую связь «второго поколения» очень быстро заменила прогрессивная высокоскоростная сеть LTE, и уже на подходе новое поколение – цифровой мир развивается с невероятной скоростью. И естественно, жители Бурятии тоже хотят получить качественную связь и быстрый мобильный интернет, поэтому не раз писали обращения операторам и даже направляли письма в администрацию. Однако строительство новых базовых станций – тех, что соединяют абонентов друг с другом, - тревожит некоторых жителей республики: насколько безопасна комфортная жизнь в паутине радиоволн?
Бывшего гендиректора «Бурятских авиалиний» оштрафовали за долги
Бывшего гендиректора «Бурятских авиалиний» оштрафовали за долги
Бизнес, 18.04.2019
Компания могла платить зарплату людям, но тратила деньги на другие цели
В Бурятии по вине якутской компании затянется ремонт дороги
В Бурятии по вине якутской компании затянется ремонт дороги
Бизнес, 18.04.2019
Компания уронила начальную цену контракта практически вдвое
В Бурятии владелец охотничьих угодий не заботился о животных
В Бурятии владелец охотничьих угодий не заботился о животных
Бизнес, 18.04.2019
Соглашение с предпринимателем заключено на 49 лет
В Улан-Удэ таксисты устроили протест на площади Советов
В Улан-Удэ таксисты устроили протест на площади Советов
Бизнес, 18.04.2019
Перевозчики протестуют против отмены жёлтого цвета машин такси
Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»
Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»
Бизнес, 18.04.2019
С 15 апреля по тарифному плану «Большие деньги» действуют изменения, которые позволят получить кредит на выгодных условиях
Фермеры Бурятии не боролись с грызунами
Фермеры Бурятии не боролись с грызунами
Бизнес, 17.04.2019
Нарушителям выданы предписания
На маршрут Улан-Удэ – Москва заходит новая авиакомпания
На маршрут Улан-Удэ – Москва заходит новая авиакомпания
Бизнес, 17.04.2019
Цены на билеты должны быть близки к тем, что у «Победы»
В Бурятии уничтожат 12 кг небезопасной куриной продукции
В Бурятии уничтожат 12 кг небезопасной куриной продукции
Бизнес, 12.04.2019
Её продавали в магазине на севере республики
Руководство «Улан-Удэнского энергетического комплекса» встретилось с УК и ТСЖ
Руководство «Улан-Удэнского энергетического комплекса» встретилось с УК и ТСЖ
Бизнес, 12.04.2019
Обсуждались проблемные вопросы отопительного сезона 2018-2019гг. и подготовка к следующему сезону
В Бурятии назвали количество малых предприятий
В Бурятии назвали количество малых предприятий
Бизнес, 12.04.2019
Почти 80% из них находятся в Улан-Удэ
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
Бизнес, 12.04.2019
Также в Бурятию везли 23 тонны шрота без сопроводительных документов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^