Улан-удэнцы заказывают крылышки KFC из Иркутска самолётом

В Сети высмеивают чрезмерную любовь улан-удэнцев к жареной курятине



Предприимчивые улан-удэнцы организовали бизнес по перепродаже крылышек из сети KFC. Поскольку в городе по-прежнему нет точек фастфуда этой марки, доставляют курятину из Иркутска. Отправку делают самолётом.



За почти час полёта крылышки успеют остыть, доставщики рекомендуют разогреть еду.



В соцсетях неоднозначная реакция на новинку.



«Крылышки. Самолётом. Из Иркутска (…)Боже, даже интересно, как у них тут все пойдёт. И жалко их, бедных, и даже восхищаюсь, бизнес-идея все же. Вспомнила летавшие окорочка Буша, рекламу которых в начале 90-х показывали по телику. А тут крылышки», - иронизирует актриса Карина Пронина.



Отдельные пользователи недоумевают по поводу экстравагантной доставки самолётом. «Да бред же платить втридорога за остывшую еду», «Ну и платить 888 за баскет с остывшими крыльями, летевшими в самолете это дичь (плюс ещё и доставку туда же)», - пишут улан-удэнцы.



В свою очередь, на страницу доставки из Иркутска подписались уже более пяти тысяч человек, в основном это жители Бурятии.



По последним данным, точка KFC, открытая по франшизе, может открыться в Улан-Удэ к концу 2019 года.

