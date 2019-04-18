Незримые волны: 5 фактов и мифов о базовых станциях мобильной связи

Каждый год в Бурятии строят десятки базовых станций. Голосовую связь «второго поколения» очень быстро заменила прогрессивная высокоскоростная сеть LTE, и уже на подходе новое поколение – цифровой мир развивается с невероятной скоростью. И естественно, жители Бурятии тоже хотят получить качественную связь и быстрый мобильный интернет, поэтому не раз писали обращения операторам и даже направляли письма в администрацию. Однако строительство новых базовых станций – тех, что соединяют абонентов друг с другом, - тревожит некоторых жителей республики: насколько безопасна комфортная жизнь в паутине радиоволн?



Прожив десятки лет бок о бок с радиоприёмниками, микроволновыми печами, телевизорами, мы перестали с ними враждовать, потому что теперь понимаем, как они работают. Сейчас многие уже разобрались с умные кофеварками, умным домами, общением с родственниками и врачом по скайпу. А вот базовые станции сотовой связи для некоторых горожан до сих пор - «тёмная лошадка», вокруг которых множество мнений и даже легенд. Для тех, кто еще сомневается, мы решили разобрать основные утверждения по поводу Базовых станций. Для разъяснения мы обратились к директору компании МТС Республики Бурятия Вадиму Пенькову.



1: «Сотовые вышки излучают радиацию, становятся причиной болезней, нарушают сон, давят на нервную систему, выводят из строя домашнее оборудование» - миф!



Правда: На общем фоне радиоизлучения города – а это одновременная работа бытовых приборов, мобильных телефонов, теле- и радиостанции, СВЧ-печей, Wi-Fi роутеров и высоковольтных линий – доля излучения от базовых станций сотовой связи составляет менее одного процента. По уровню воздействия, например, микроволновая печь опаснее, чем базовая станция. Микроволновка, разогревая нам на завтрак кашу, выдает все 750-800 Вт, а действующая сотовая вышка – 20 Вт. То есть влияние базовой станции оператора – это одна сороковая доля действия микроволновки. Тем не менее, бояться не стоит: при соблюдении правил эксплуатации ни базовая станция, ни микроволновка не причинят вреда нашему здоровью.



2: «Чтобы оператор смог запустить в работу базовую станцию, необходимо пройти проверки Роспотребнадзора на безопасность» - правда!



Прежде чем «включить» базовую станцию, операторы должны доказать, что её излучение на практике не приводит к нарушению действующих норм. Поэтому перед тем, как будет получено разрешение на работу, проводятся замеры электромагнитного поля. В нашей стране к работе базовых станций предъявляются очень жёсткие требования. Согласно СаНПин 2.1.8/2.2.4, предельно допустимая плотность потока электромагнитной энергии там, где будут находиться люди, не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. Эти нормы не менялись со времен Советского Союза, и на сегодня остаются одними из самых жестких в мире. К примеру, в США и странах Скандинавии разрешенный уровень излучения в десять раз выше – 100 мкВт/ см2.



3: «Базовые станции вблизи жилых домов, а также на крышах зданий опасны для здоровья людей» - миф!



Правда: Представьте мощный фонарь. Если его включить, подойти спереди вплотную и смотреть на нее, то вполне можно получить проблемы со зрением. Однако уже в нескольких десятках метров фонарь просто освещает местность. То же самое и с базовой станцией: количество энергии, поступающее на единицу поверхности, очень быстро падает с расстоянием от источника излучения. Поэтому уже в 25 метрах от базовой станции можно находиться постоянно, даже если антенна светит прямо на человека.

Если станция расположена на крыше дома, то между станцией и человеком будет железобетонный потолок, снижающий сигнал и действие волн в 32 раза. Кроме того, антенны направляются таким образом, чтобы охватывать наибольшую территорию, а не на определенный дои или квартиру.



Факт №4: «Для работы мобильной связи и интернета достаточно одной базовой станции, которую можно поставить далеко за пределами населенного пункта» - Миф!



Одной базовой станции недостаточно, чтобы обеспечить связью всех жителей — она имеет максимальную емкость по количеству подключенных устройств. Кстати, чем больше расстояние от телефона до «вышки», тем больше мощности требуется гаджету, чтобы поймать сигнал, и тем сильнее он нагревается, усиливая излучение.



Мобильная связь сегодня открывает нам доступ не только к развлечениям, но и к таким социально важным и уже незаменимым сервисам, как запись к врачу, проверка электронного школьного дневника, покупка билетов, оплата услуг ЖКХ и многим другим. Также сегодня многие изучают иностранные языки, не выходя из дома, занимаются бизнесом — в интернете нет границ.



5: «Стресс опаснее базовых станций» - правда!



«На сегодняшний день нет каких-либо убедительных научных данных, подтверждающих, что слабые РЧ-сигналы, испускаемые базовыми станциями, приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья», – таков последний вывод Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). А вот то, что люди нервничают и зарабатывают стресс или психоз – это подтверждённый медицинскими экспертами факт. По словам врачей, более серьёзные негативные последствия для здоровья человека всё же оказывает состояние хронического стресса, а не наличие на ближайшей улице базовой станции.





