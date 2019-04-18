Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

С 15 апреля по тарифному плану «Большие деньги» действуют изменения, которые позволят получить кредит на выгодных условиях



АТБ снизил процентную ставку до 12,5% годовых, в случае предоставления в залог недвижимого имущества при кредитовании свыше 60 месяцев, на сумму кредита от 3 до 10 млн рублей. При оформлении кредита на срок до 5 лет и сумме от 1 до 3 млн рублей процентная ставка составит - 14,5% годовых.



Кроме того, в АТБ есть возможность оформить «Большие деньги», предоставив в качестве обеспечения поручительство физического или юридического лица, либо залог транспортного средства. При сумме кредита от 700 тысяч до 1 500 тысяч рублей на срок от 13 до 60 месяцев, процентная ставка составит – 16,5% годовых.



Важно отметить, что изменения коснулись не только процентной ставки, но и максимальной суммы кредита. Ранее по тарифному плану «Большие деньги» заемщики могли получить максимальную сумму до 5 млн рублей. Сейчас сумма кредита составляет – 10 млн рублей.



- Мы не только снизили процентную ставку, но и изменили условия получения кредита. Нами были упрощены требования к поручительству супруга или супруги при учете платежеспособности заемщика. Кредит «Большие деньги» поможет воплотить в жизнь по-настоящему большие мечты и цели, - прокомментировал директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов.



Оставить заявку можно в отделении банка, на официальном сайте: https://www.atb.su/kredit/bolshie-dengi-na-bolshie-celi/, или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).



