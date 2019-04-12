12 Апреля

11 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ везли лошадей без документов

В Улан-Удэ везли лошадей без документов
Бизнес, 
Также в Бурятию везли 23 тонны шрота без сопроводительных документов

На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области специалисты Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявили нарушения правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.

9 апреля из Иркутска в посёлок Николаевский Тарбагатайского района Бурятии перевозили 23,6 тонны кормового соевого шрота без ветеринарных документов. 10 апреля без документов из Баяндаевского района Иркутской области в Улан-Удэ везли двух лошадей.

Владельцы грузов оштрафованы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на Байкале закрыли пункт приёма древесины
В Бурятии на Байкале закрыли пункт приёма древесины
Бизнес, 12.04.2019
Он закрыт за нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Вадим Бредний принял участие в «Пусть говорят». Видео
Вадим Бредний принял участие в «Пусть говорят». Видео
Бизнес, 11.04.2019
В передаче шла речь о судьбе и трагической смерти российского актёра Алексея Булдакова
В Иркутской области оштрафовали незаконных коллекторов
В Иркутской области оштрафовали незаконных коллекторов
Бизнес, 11.04.2019
Они не были зарегистрированы в государственном реестре
Бурятское УФАС отклонило жалобы на онкодиспансер
Бурятское УФАС отклонило жалобы на онкодиспансер
Бизнес, 10.04.2019
Бурятское УФАС рассмотрело две жалобы на закупки Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера
В Бурятии приставы закрыли придорожное кафе у Байкала
В Бурятии приставы закрыли придорожное кафе у Байкала
Бизнес, 10.04.2019
Кафе стоит на федеральной трассе «Байкал»
Все гостиницы Бурятии проходят проверку на «звёзды»
Все гостиницы Бурятии проходят проверку на «звёзды»
Бизнес, 10.04.2019
Проверяющие проводят ночь в гостинице
В Иркутске уничтожат более 7 тысяч поддельных Барби
В Иркутске уничтожат более 7 тысяч поддельных Барби
Бизнес, 09.04.2019
Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Бурятии признан банкротом скандально известный застройщик
В Бурятии признан банкротом скандально известный застройщик
Бизнес, 09.04.2019
Валерий Убодоев официально несостоятелен
Почему кредитные карты всё больше становятся популярными?
Почему кредитные карты всё больше становятся популярными?
Бизнес, 09.04.2019
С чем связан рост интереса к банковскому продукту, и какие карты самые востребованные на рынке
В Бурятии возьмутся за нелегальные мини-гостиницы на Байкале
В Бурятии возьмутся за нелегальные мини-гостиницы на Байкале
Бизнес, 09.04.2019
Гостиниц намного больше, чем официально зарегистрировано
В Бурятии у «Промгражданстроя» арестовали всю оргтехнику и мебель
В Бурятии у «Промгражданстроя» арестовали всю оргтехнику и мебель
Бизнес, 09.04.2019
Судебные приставы работали в офисе застройщика два дня

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^