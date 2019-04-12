Также в Бурятию везли 23 тонны шрота без сопроводительных документов
На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области специалисты Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявили нарушения правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
9 апреля из Иркутска в посёлок Николаевский Тарбагатайского района Бурятии перевозили 23,6 тонны кормового соевого шрота без ветеринарных документов. 10 апреля без документов из Баяндаевского района Иркутской области в Улан-Удэ везли двух лошадей.
Владельцы грузов оштрафованы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
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