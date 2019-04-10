Бурятское УФАС рассмотрело две жалобы на закупки Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера
Первый заявитель - ООО «ТД «Виал» - оспорил отклонение от участия в аукционе на поставку препарата «Паклитаксел» на сумму 7,4 млн. рублей.
- По итогам рассмотрения данной жалобы комиссия антимонопольного органа не установила нарушений в действиях заказчика - компания предложила к поставке лекарство, страной происхождения которого является Индия, в то время как заказчик установил требование о поставке российских или казахстанских препаратов, - сообщает Бурятское УФАС.
Закупка диспансером образовательных услуг по профподготовке специалистов с высшим медицинским образованием стала предметом жалобы ООО «Межотраслевой институт охраны труда пожарной и экологической безопасности». По мнению компании, заказчик неправомерно допустил к торгам заявку одного из участников, не проинформировавшего об измении адреса местонахождения.
- Довод заявителя об обязанности заказчика отклонить заявку на этом основании УФАС признало несостоятельным. Сведения о новом адресе участника были известны заказчику в результате актуализации информации на торговой площадке из ЕГРЮЛ, - сообщает пресс-служба Бурятского управления ФАС.
Бурятское УФАС отклонило жалобы на онкодиспансер
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