Бурятское УФАС отклонило жалобы на онкодиспансер

Бурятское УФАС рассмотрело две жалобы на закупки Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера



Первый заявитель - ООО «ТД «Виал» - оспорил отклонение от участия в аукционе на поставку препарата «Паклитаксел» на сумму 7,4 млн. рублей.



- По итогам рассмотрения данной жалобы комиссия антимонопольного органа не установила нарушений в действиях заказчика - компания предложила к поставке лекарство, страной происхождения которого является Индия, в то время как заказчик установил требование о поставке российских или казахстанских препаратов, - сообщает Бурятское УФАС.



Закупка диспансером образовательных услуг по профподготовке специалистов с высшим медицинским образованием стала предметом жалобы ООО «Межотраслевой институт охраны труда пожарной и экологической безопасности». По мнению компании, заказчик неправомерно допустил к торгам заявку одного из участников, не проинформировавшего об измении адреса местонахождения.



- Довод заявителя об обязанности заказчика отклонить заявку на этом основании УФАС признало несостоятельным. Сведения о новом адресе участника были известны заказчику в результате актуализации информации на торговой площадке из ЕГРЮЛ, - сообщает пресс-служба Бурятского управления ФАС.





