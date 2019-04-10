В Бурятии завод не уведомил о сокращении рабочего дня до 4-х часов

Управляющий директор завода оштрафован



Работники ООО «Селенгинский завод ЖБИ» обратились в прокуратуру Кабанского района Бурятии с жалобой о невыплате окончательного расчёта при увольнении. В ходе проверки были выявлены нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приказом управляющего директора завода на предприятии с ноября 2018 года установлен 4-часовой рабочий день. Вопреки Трудовому кодексу РФ уведомление о сокращении продолжительности рабочего дня в ГКУ «Центр занятости населения Кабанского района» не направлено, работники с приказом своевременно не ознакомлены.



- Приказ о введении простоя на предприятии не издавался, оплата времени простоя по вине работодателя работникам не производилась, не выплачивалась и заработная плата за работу в выходные дни, - уточнили в прокуратуре.



По постановлению прокурора района управляющий директор завода привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Он оштрафован на две тысячи рублей.



Прокурор внёс работодателю представление. Оно уже удовлетворено, все причитающиеся работникам денежные суммы выплачены.



