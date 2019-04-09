В Иркутске уничтожат более 7 тысяч поддельных Барби

Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей



В Иркутске уничтожат 7 668 поддельных кукол Барби. 5 апреля в Октябрьском районном суде Иркутска рассмотрели два дела административных дела по факту нарушений организацией, ввозившей контрафактные куклы.



Нарушитель оштрафован на 30 тысяч рублей, кроме того, игрушки конфискуют и уничтожат.



Постановления не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба суда.



