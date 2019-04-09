Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Иркутске уничтожат 7 668 поддельных кукол Барби. 5 апреля в Октябрьском районном суде Иркутска рассмотрели два дела административных дела по факту нарушений организацией, ввозившей контрафактные куклы.
Нарушитель оштрафован на 30 тысяч рублей, кроме того, игрушки конфискуют и уничтожат.
Постановления не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
В Иркутске уничтожат более 7 тысяч поддельных Барби
Бизнес, Фото:
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