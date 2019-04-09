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В Бурятии признан банкротом скандально известный застройщик

В Бурятии признан банкротом скандально известный застройщик
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Валерий Убодоев официально несостоятелен

8 апреля Арбитражный суд Бурятии признал несостоятельным скандального известного бизнесмена-застройщика Валерия Убодоева. Он признан банкротом. Иск о признании его банкротом в октябре 2018 года подало ООО «Гарант-Строй». Теперь по решению Арбитражного суда будет открыта процедура реструктуризации долгов Валерия Убодоева.

Как сообщал «Байкал-Daily», с именами Убодоевых связана целая волна «обманутых дольщиков» в Улан-Удэ. Один из самых известных долгостроев – жилищный комплекс «Фаворит» на Ключевской компании «Зодчий», дольщики которого устраивали митинг на площади Революции, пикеты у Народного Хурала, грозили перекрыть дороги и лечь под машины. Дом был сдан в сентябре 2018 года во многом благодаря вмешательству главы Бурятии Алексея Цыденова. Также «Зодчий» был аффилирован с другими застройщиками (у всех были долгострои) - «Домстройкомплект» в 105-м микрорайоне, «Улан-Удэжилстрой» (дом на ул. Сахьяновой), ЖК «Тамир» (140 квартал). Так или иначе везде фигурировала фамилия Убодоевых.

Осенью 2017 года на Валерия Убодоева возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество» в особо крупном размере. В начале апреля стало известно о передаче уголовного дела в суд.

Летом 2018 года суд вынес обвинительный приговор в отношении близкой родственницы бывшего генерального директора строительной компании «Зодчий» Евгении Убодоевой, занимавшей пост замдиректора фирмы. За растрату в особо крупном размере (отчуждение пяти квартир) она получила условный срок.
банкротство строительный бизнес
 
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