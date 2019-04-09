Гостиниц намного больше, чем официально зарегистрировано
В Бурятии взялись за легализацию мини-гостиниц на побережье Байкала. Работой занимаются министерство экономики Бурятии, налоговая служба, министерство туризма и туристический информационный центр, сообщили в минэкономики республики.
В 2018 году услугами гостиниц и хостелов Бурятии воспользовались 90,5 тысяч туристов, большинство из них проводили в республике от 1 до 3 дней. Официально в Бурятии зарегистрировано 458 коллективных средств размещения, которые содержат 18,5 тысяч мест. На самом же деле мини-гостиниц и хостелов намного больше. Проблема в том, что арендодатели чаще всего не декларируют доходы от сдачи в наём жилплощадей.
Владельцам гостевых домов предлагается оформить патент. Его стоимость на 2019 год начинается от 3 тысяч рублей и зависит от района и площади, сдаваемой в аренду.
В 2015 году подобная акция проводилась среди жителей Бурятии, сдающих в аренду квартиры. Тогда удалось на 5 млн рублей увеличить поступления в республиканский бюджет по налогу на доходы физических лиц.
Первые проверки планируются в Кабанском, Прибайкальском и Баргузинском районе, где самое большое количество гостевых домов.
В Бурятии возьмутся за нелегальные мини-гостиницы на Байкале
Бизнес, Фото:
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