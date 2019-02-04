В Иркутске из-за морозов отменяют междугородние рейсы

Не все автобусы выйдут на маршрут



В связи с понижением температуры перевозчики в Иркутске приняли решение о временном приостановлении движения на некоторых регулярных автобусных маршрутов 4 и 5 февраля. Об этом сообщатся на сайте автовокзала Иркутска.



По информации ГТРК Иркутск, отменены рейсы автобусов из Иркутска в Братск, Тайшет и Усть-Кут отменили из-за морозов



- Пассажиры, купившие билеты на данные дни, будут проинформированы по телефонной связи и им будет предложено перенести дату поездки или вернуть билет, - сообщается на сайте автовокзала.



