Не все автобусы выйдут на маршрут
В связи с понижением температуры перевозчики в Иркутске приняли решение о временном приостановлении движения на некоторых регулярных автобусных маршрутов 4 и 5 февраля. Об этом сообщатся на сайте автовокзала Иркутска.
По информации ГТРК Иркутск, отменены рейсы автобусов из Иркутска в Братск, Тайшет и Усть-Кут отменили из-за морозов
- Пассажиры, купившие билеты на данные дни, будут проинформированы по телефонной связи и им будет предложено перенести дату поездки или вернуть билет, - сообщается на сайте автовокзала.
В Иркутске из-за морозов отменяют междугородние рейсы
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