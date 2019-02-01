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В «Мегатитане» освятили продукцию к празднику Сагаалган

В «Мегатитане» освятили продукцию к празднику Сагаалган
Бизнес,  Фото:Титан
Обряд освящения продукции провёл сегодня проректор Буддийского университета Жаргал Багша Дугданов

В Сагаалган принято встречать гостей богато накрытым столом, с молочной пищей и национальными блюдами. Мастера собственного производства «Титан» подготовили широчайший ассортимент блюд национальной кухни: мясные колбаски, колбаски кровяные по-бурятски и колбаски из печени, шарбин, хушуур.



- Для покупателей подготовлен ассортимент из более 10 видов бууз от фабрики «Селенга». На радость сладкоежкам торты от «Кондитерских историй». Торты «Сагаалган», «Юрта»,«Жэмэс», «Алтан Сэсэг» станут настоящим украшением праздничного стола. Дополнят сладкую картину десерты «Урмэ» с черёмухой. И, конечно же, обязательное блюдо праздничного стола - белая, молочная пища, - говорят в компании.

В своём обряде проректор Буддийского университета Жаргал Багша, пожелал всем покупателям магазинов «Титан» - долголетия, здоровья и удачи.



Приходите в удобные супермаркеты «Титан» и покупайте освящённую продукцию, с самыми светлыми помыслами и благопожеланиями, обращаются к покупателям в «Титане».
Титан Сагаалган
 
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