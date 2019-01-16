«Бурятэнерго» и «Улан-Удэ Энерго» объединились

Сергей Козлов сказал, что от объединения компаний «выиграют все»



Группа «Россети» в лице филиала МРСК Сибири - «Бурятэнерго» - взяла в аренду имущественный комплекс АО «Улан – Удэ Энерго». Об это сообщили сегодня в пресс-службе компании.



- Объединение сетевых компаний происходит для обеспечения надёжного и качественного электроснабжения жителей столицы Бурятии, - подчеркнули здесь.



В конце декабря прошлого года Советы директоров ПАО «МРСК Сибири» и АО «Улан-Удэ Энерго» при поддержке администрации Улан-Удэ, которой принадлежит 25% акций предприятия, согласовали подписание договора аренды сроком на 7 лет. ФАС РФ также одобрила проведение сделки.



Таким образом, начиная с января 2019 года, филиал «Бурятэнерго» обслуживает не только большую часть районов республики, но и отвечает за электроснабжение жителей Улан-Удэ.



- Важно отметить, что филиал «Бурятэнерго» обеспечил приём на работу всех сотрудников АО «Улан-Удэ Энерго» — порядка 400 человек — с сохранением уровня заработной платы и всех социальных гарантий в соответствии с коллективным договором МРСК Сибири, - продолжили в пресс-службе.



- От объединения «Бурятэнерго» и «Улан-Удэ Энерго» выигрывают все. Мы переходим на доказавшую свою высокую эффективность единую техническую политику группы компаний «Россети». Это положительно скажется на качестве и надёжности электроснабжения потребителей. Доступность услуг электросетевых компаний для жителей также повысится за счёт объединения существующей сети центров обслуживания клиентов, — рассказал руководитель филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» Сергей Козлов. — Регион и его столица в результате объединения получают финансово здоровую компанию с понятной и прозрачной механикой работы, инвестирующую в развитие и модернизацию электросетевого хозяйства. Отмечу, что в перспективе МРСК Сибири планирует выкупить сети «Улан-Удэ Энерго».



Все адреса, телефоны для потребителей «Улан-Удэ Энерго» остаются теми же. Центры обслуживания клиентов будут объединены. Кроме того, горожане теперь могут воспользоваться единым телефоном горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Задать вопросы также можно через удобный сервис «светлаястрана.рф», а также на официальных страницах МРСК Сибири в социальных сетях.

