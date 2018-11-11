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В Иркутской области открыли цех по переработке мяса за 12 млн

В Иркутской области открыли цех по переработке мяса за 12 млн
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Здесь также будут выпускать полуфабрикаты

Цех по переработке мяса и выпуску полуфабрикатов открыли в сельскохозяйственном потребительском снабженческо-сбытовом кооперативе «Солнечный» в Зиминском районе. Объект построили за два года на грант для развития материально-технической базы по программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации». Сумма финансирования из федерального бюджета составила 9,9 млн рублей, из областного – 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Для цеха приобрели холодильное, производственное, вспомогательное технологическое оборудование для заготовки, хранения, сортировки, переработки сельхозпродукции. Цех рассчитан на выпуск 264 тыс. тонн продукции в год, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин.

СПССПК «Солнечный» зарегистрировали в 2011 году. До создания цеха по переработке мяса предприятие занималось закупом молока в Зиминском, Куйтунском, Заларинском, Нукутском, Тулунском районах.

– За последние три года кооператив закупил 6 тыс. 382 тонны молока. При этом объём в 2018-м году по сравнению с 2016-м вырос на 41% за счёт роста количества сдатчиков, – пояснил председатель кооператива Михаил Ситников.

В собственности предприятия пять молоковозов. Сейчас идёт оформление документов на приобретение в 2018 году двух машин по лизингу: ещё одного молоковоза и рефрижератора для перевозки мяса.

Программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации» действует с 2016 года. Гранты по ней выдали 21-му сельскохозяйственному кооперативу на общую сумму 189,6 млн рублей. Получатель гранта на развитие материально-технической базы кооператива должен привлечь не менее 40% собственных средств.


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