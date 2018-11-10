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В Бурятии построят бесплатный для жителей реабилитационный центр

В Бурятии построят бесплатный для жителей реабилитационный центр
Бизнес,  Фото:Антон Виноградов
Несмотря на то, что центр будет строить частная фирма, лечение для жителей обещают бесплатное

В Бурятии планируется строительство реабилитационного центра, где будут лечиться люди, перенёсшие онкологические, сердечно-сосудистые, неврологические и другие заболевания. Сейчас идёт поиск площади для будущего центра – он может быть построен в Заиграевском районе или в особой экономической зоне на побережье Байкала. Об этом сообщил министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов.

«Провёл рабочую встречу с главой Заиграевского района. Посмотрели площадку под строительство реабилитационного центра. Инвестор есть. Также параллельно смотрим площадку на Байкале, в ОЭЗ», - поделился он. 





По словам Виноградова, бюджетные средства не понадобятся, центр будет построен полностью за счёт инвестора. Пока название компании не раскрывается.

Окупаемость проекта планируется за счёт платных услуг – на реабилитацию планируется привлекать граждан Монголии и Китая.

- Для жителей республики реабилитация будет бесплатной! – поделился министр по инвестициям.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Антон Виноградов сообщил о планах по открытию в Селенгинском районе производства сока, морса и других продуктов из облепихи. 
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