В Бурятии построят бесплатный для жителей реабилитационный центр

В Бурятии планируется строительство реабилитационного центра, где будут лечиться люди, перенёсшие онкологические, сердечно-сосудистые, неврологические и другие заболевания. Сейчас идёт поиск площади для будущего центра – он может быть построен в Заиграевском районе или в особой экономической зоне на побережье Байкала. Об этом сообщил министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов.
«Провёл рабочую встречу с главой Заиграевского района. Посмотрели площадку под строительство реабилитационного центра. Инвестор есть. Также параллельно смотрим площадку на Байкале, в ОЭЗ», - поделился он.
По словам Виноградова, бюджетные средства не понадобятся, центр будет построен полностью за счёт инвестора. Пока название компании не раскрывается.
Окупаемость проекта планируется за счёт платных услуг – на реабилитацию планируется привлекать граждан Монголии и Китая.
- Для жителей республики реабилитация будет бесплатной! – поделился министр по инвестициям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Антон Виноградов сообщил о планах по открытию в Селенгинском районе производства сока, морса и других продуктов из облепихи.