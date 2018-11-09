Вся продукция соответствовала документам
За неделю через станцию Наушки из Китая в Россию поступило 3,6 тонны стружки сушёного тунца.
При транзите осуществлён контроль перевозки из Германии в Монголию 17,7 тонны продуктов питания и 195,8 тонны баранины и баранины в тушах из Монголии во Вьетнам.
Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Оформлено пять актов о наличии дезковриков в 39 вагонах международных пассажирских поездов, досмотрен багаж 698 пассажиров загранследования.
В Бурятию привезли 3,6 тонны стружки тунца
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