В Бурятию привезли 3,6 тонны стружки тунца

Вся продукция соответствовала документам



За неделю через станцию Наушки из Китая в Россию поступило 3,6 тонны стружки сушёного тунца.



При транзите осуществлён контроль перевозки из Германии в Монголию 17,7 тонны продуктов питания и 195,8 тонны баранины и баранины в тушах из Монголии во Вьетнам.



Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



Оформлено пять актов о наличии дезковриков в 39 вагонах международных пассажирских поездов, досмотрен багаж 698 пассажиров загранследования.

