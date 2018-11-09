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В Бурятию привезли 3,6 тонны стружки тунца

Бизнес, 
Вся продукция соответствовала документам

За неделю через станцию Наушки из Китая в Россию поступило 3,6 тонны стружки сушёного тунца.

При транзите осуществлён контроль перевозки из Германии в Монголию 17,7 тонны продуктов питания и 195,8 тонны баранины и баранины в тушах из Монголии во Вьетнам.

Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Оформлено пять актов о наличии дезковриков в 39 вагонах международных пассажирских поездов, досмотрен багаж 698 пассажиров загранследования.
Россельхознадзор
 
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