Депутат Госдумы всполошил всех сообщением об угрозе банкротства «Бурятхлебпрома»

Однако вскоре пост был отредактирован, а информацию опровергли



Накануне, 8 ноября, депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев опубликовал большой пост в Facebook по поводу резкого роста для промышленных предприятий.



«В июне-июле этого года произошел резкий, более чем в два раза, скачек цен на электроэнергию. Московское АО «АТС», принявшее это решение, не торопится объяснять его причины. Для нашей и без того проблемной промышленности такие «фортели» со стороны ресурсников – серьезный удар. На оплату счетов пойдут десятки миллионов, не заложенных в бюджет предприятий. Речь идёт не об интересах собственников предприятий, а о благополучии тысяч рабочих, и их семей. Ведь именно по ним рост издержек ударит больнее всего. Я уже не говорю о том, сколько республика потеряет налогами», - написал Николай Будуев.



По его словам, пострадавших от роста тарифа – несколько сотен предприятий. В том числе с просьбой о помощи обратились ЛВРЗ, Приборостроительное объединение, «Бурятхлебпром», «Бурятмяспром», Селенгинский ЦКК, перечислил Будуев.



Накануне в своём посте он отдельно выделил, что «Бурятхлебпром» и вовсе якобы находится в «нескольких шагах от банкротства». На сегодняшний день своё сообщение депутат отредактировал, убрав из него информации об угрозе банкротства ведущего производителя хлебобулочной продукции в Бурятии.



Информацию о возможном банкротстве также официально опровергли в минсельхозпроде Бурятии.



«Данная информация о деятельности ОАО «Бурятхлебпром» не соответствует действительности, предприятие работает стабильно, - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства. – ОАО «Бурятхлебпром» работает на рынке республики 22 года и является ведущим предприятием Бурятии по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, обеспечивая более 30% потребности населения города и близлежащих районов в хлебе и хлебобулочных изделиях. Продукция поставляется в том числе в социальные и бюджетные учреждения республики.



Организация относится к крупным бюджетообразующим организациям. Здесь работает около 800 человек. Ассортимент продукции насчитывает около 300 наименований (хлеб и хлебобулочные изделия, сухари, баранки, мучные кондитерские изделия: торты, пирожные, печенье, кексы, рулеты и др.), в том числе линейка продукции для здорового питания. Качество продукции исследуется в собственной испытательной лаборатории, отмечают в минсельхозпроде Бурятии.







