В Бурятии предпринимателя не пустили к торгам на поставку мебели



Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу предпринимателя на недопуск к аукциону на поставку медицинской мебели для инфекционной больницы. Начальная цена контракта составляла 822,6 тыс. рублей.



Как установил антимонопольный орган, заявка предпринимателя была отклонена из-за несоответствия предложенных к поставке товаров требованиям заказчика. Указанные заявителем высота полок в тумбе и толщина корпуса шкафа не отвечают техническому заданию аукционной документации. В такой ситуации допуск к участию в закупке был бы незаконным.



Кроме того, в опровержение довода предпринимателя о некорректности установленных заказчиком требований к шкафу по весу и толщине стали, больница представила доказательства наличия у производителей товаров с подобными характеристиками. Об этом сообщили в Бурятском УФАС.