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Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости

Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор предупреждает жителей республики 

В адрес управления Роспотребнадзора по Бурятии поступают жалобы жителей на различные информационные агентства и центры недвижимости.

- Суть обращений примерно одинакова и сводится к тому, что граждане заключают договоры на доступ к информационному сайту, где размещаются объявления о сдаваемых в аренду жилых помещениях (домов, квартир, комнат). При этом оплачивают по договору стоимость услуг, которая составляет примерно 2000 рублей, однако фактически исполнителем услуг предоставляется недостоверная, неактуальная информация, - рассказали в пресс-службе управления.

Собственники жилья либо не берут трубку, либо постоянно откладывают встречу. При обращении людей в агентства недвижимости с заявлениями о возврате средств, их требования, как правило, остаются без удовлетворения.



В связи с этим, в управлении рекомендуют потребителям обращать особое внимание на предмет и условия заключаемого договора, предусматривающие порядок предоставления услуги, объём предоставляемой исполнителем информации и т.д.

- В случае, если вам не предоставлена необходимая информация об услуге, подробно не разъяснён порядок её оказания, рекомендуется воздержаться от заключения договора с таким информационным агентством или центром недвижимости. Кроме того, настоятельно рекомендуется заключать не договор на доступ к информационному сайту, в котором может быть указана неактуальная информация, а договор оказания услуг по поиску или подбору жилья. В договоре оказания услуг по поиску жилья необходимо подробно указывать, какое именно жильё необходимо, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.



Жителям следует обратить внимание на то, что они не обязаны оплачивать услуги агентства или центра при заключении договора. Так, в соответствии со ст. 37 закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объёме работу после её принятия потребителем. Только с согласия потребителя работа может быть оплачена им при заключении договора в полном размере или путём выдачи аванса.



В случае, если потребителю оказана услуга ненадлежащего качества, то в соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.

Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу, жителям можно обратиться в отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по региону по телефону «горячей линии» 8 800 350 64 56, а также в консультационный центр по защите прав потребителей по телефонам 33-28-99, 62-34-17 (в рабочие дни).






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