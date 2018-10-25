В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)

















Эта дорога регионального значения и подведомственна ГКУ «Бурятрегионавтодор». В учреждении «Байкал-Daily» сообщили, что накануне перед выпадением осадков дорожные работы были прекращены.



- Вчера оттуда вернулась куратор и она предписанием остановила работы, когда начал идти снег. Вероятно, рабочие доложили какие-то остатки асфальта. Если работы действительно проводились, то подрядчик, общество «Селенга», сильно рискует, - прокомментировал «Байкал-Daily» Александр Хаданов, заместитель руководителя «Бурятрегионавтодор».



По его словам, перед тем, как принять участок дороги, будут проведены лабораторные исследования. В случае нарушения технологий подрядчик за свой счёт будет заново укладывать асфальт на этом участке трассы.







Накануне, 24 октября, очевидцы засняли на видео, как на трассе Р-441 «Мухоршибирь — Бичура — Кяхта», на перевале Заган в Бурятии дорожники укладывали асфальт в снег.- Новые технологии, - пошутил водитель.