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В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)

В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
Бизнес,  Фото:pixabay.com
«Новые технологии», - шутят автолюбители

Накануне, 24 октября, очевидцы засняли на видео, как на трассе Р-441 «Мухоршибирь — Бичура — Кяхта», на перевале Заган в Бурятии дорожники укладывали асфальт в снег.

- Новые технологии, - пошутил водитель.





Эта дорога регионального значения и подведомственна ГКУ «Бурятрегионавтодор». В учреждении «Байкал-Daily» сообщили, что накануне перед выпадением осадков дорожные работы были прекращены.

- Вчера оттуда вернулась куратор и она предписанием остановила работы, когда начал идти снег. Вероятно, рабочие доложили какие-то остатки асфальта. Если работы действительно проводились, то подрядчик, общество «Селенга», сильно рискует, - прокомментировал «Байкал-Daily» Александр Хаданов, заместитель руководителя «Бурятрегионавтодор».

По его словам, перед тем, как принять участок дороги, будут проведены лабораторные исследования. В случае нарушения технологий подрядчик за свой счёт будет заново укладывать асфальт на этом участке трассы.


дорожный ремонт
 
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