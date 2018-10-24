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В Бурятии предприниматели нарушали противопожарный закон

В Бурятии предприниматели нарушали противопожарный закон
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии на пунктах приёма и отгрузки древесины, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, нарушали закон.

В деятельности одного из предпринимателей выявлены нарушения трудового законодательства. Работодатель не заключал трудовые договоры с работниками, допускал их к выполнению трудовых обязанностей без прохождения инструктажа по охране труда, кроме того, сам обучение не проходил. Бизнесмена оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Также индивидуальными предпринимателями нарушено законодательство о пожарной безопасности. Они не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму, допускали к работе людей без проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности. Кроме того, на пунктах приёма и отгрузки древесины отсутствовали огнетушители.

За административные нарушения каждого из предпринимателей оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
предприниматели
 
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