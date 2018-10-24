В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии на пунктах приёма и отгрузки древесины, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, нарушали закон.
В деятельности одного из предпринимателей выявлены нарушения трудового законодательства. Работодатель не заключал трудовые договоры с работниками, допускал их к выполнению трудовых обязанностей без прохождения инструктажа по охране труда, кроме того, сам обучение не проходил. Бизнесмена оштрафовали на 8 тысяч рублей.
Также индивидуальными предпринимателями нарушено законодательство о пожарной безопасности. Они не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму, допускали к работе людей без проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности. Кроме того, на пунктах приёма и отгрузки древесины отсутствовали огнетушители.
За административные нарушения каждого из предпринимателей оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии предприниматели нарушали противопожарный закон
Бизнес, Фото:
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