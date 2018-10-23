В Бурятии не смогли обжаловать торги перинатального центра

Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «Касада Байкал»
Жалоба касалась отказа в участии в запросе котировок на поставку медицинских перчаток для городского перинатального центра Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Заявитель счёл неправомерным отклонение его от участия на основании отсутствия в составе заявки копии устава. ООО «Касада Байкал» указало, что устав общества и иные правоустанавливающие документы размещены в личном кабинете участника на электронной площадке ООО «РТС-тендер» и направляются площадкой же заказчику вместе с заявкой автоматически, таким образом, при рассмотрении заявок заказчику были доступны требуемые документы.
Комиссия УФАС решила, что заявка ООО «Касада Байкал» отклонена правомерно.
Согласно закупочной документации, заявка на участие в запросе котировок должна содержать копии учредительных документов участника закупки. Решение котировочной комиссии соответствует положению закупочной документации, в соответствии с которым непредставление документов и информации, которые предусмотрены положением о закупках заказчика и документацией о закупке, является основанием для отказа в участии в запросе котировок.
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Бизнес, Фото:
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