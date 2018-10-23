В Улан-Удэ снова приостановили строительство проблемной новостройки

На объект в 111 квартале выехал замминистра строительства Бурятии. ФОТО
Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, который каждый понедельник выезжает на строительство проблемных жилых домов, посетил объект в 111 квартале. Рыбальченко встретился с застройщиком «Сити строй» и участниками долевого строительства. Работы вновь временно приостановлены, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
- Гостройнадзор приостановил сделки по закупке стройматериалов, в связи с этим застройщик не может купить метал на подшивку и отделку фронтона. По словам главного инженера, до конца недели металл будет закуплен, - уточнили в минстрое.
На сегодня на объекте завершаются работы по установки вентиляции и внутренней отделке. 25 октября запланирован контрольный выезд на объект.
Проконтролировал Рыбальченко и строительство дома в 105 микрорайоне от застройщика «Домстройкомплект». Строительство идёт полным ходом. В 4 блоке поднято 3 этажа кирпичной кладки, дом готов к установке окон.
25 октября состоится очередное заседании комиссии при правительстве Бурятии по вопросам проблемного долевого строительства во главе с заместителем председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгением Луковниковым.
Как сообщал «Байкал-Daily», дом в 111 квартале дольщикам ранее пообещали сдать уже в ноябре
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Всего же застройщики обещают сдать до конца года 5 проблемных домов
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На объект в 111 квартале выехал замминистра строительства Бурятии. ФОТО
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