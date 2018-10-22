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Древесиной в Бурятии торгуют с нарушениями

Древесиной в Бурятии торгуют с нарушениями
Бизнес, 
Агентство лесного хозяйство Бурятии подтвердило нарушения при реализации древесины

Ранее общественники провели закупку пиломатериалов в торговых точках Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Каждая организация, осуществляющая торговлю пиломатериалами и древесиной, должна регистрировать сделки в системе ЛесЕГАИС. Если сделки не зарегистрированы, значит, древесина неизвестного и, возможно, незаконного происхождения.

Эксперты ОНФ проверили семь точек продаж в Улан-Удэ. В каждой из них были закуплены пиломатериалы и получены кассовые или товарные чеки. В чеке указаны данные об ИНН организации, по которым можно проверить предпринимателя в системе ЛесЕГАИС. Каждая из организаций должна была зарегистрировать сделку не позднее чем через пять дней, но ни одна из них так и не была оформлена.

В связи с этим общественники направили материалы в контролирующие органы для проведения проверки. Агентство лесного хозяйства Бурятии подтвердило факты, изложенные активистами ОНФ. В действиях предпринимателей усматриваются признаки нарушения части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса РФ, за что предусмотрено привлечение виновных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 8.28.1 КоАП РФ.

Материалы проверки направлены в департамент лесного хозяйства по СФО для принятия решения.

- Программа ЛесЕГАИС разработана для контроля оборота древесины. Если предприниматель не регистрирует свои сделки, значит, ему есть, что скрывать. Возможно, древесина заготовлена незаконным способом, – отметил член регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. – По итогам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, нарушение порядка учета древесины для юридических лиц предусматривает штраф от 200 до 400 тыс. руб.

Лес
 
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