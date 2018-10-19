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В Иркутске из-за противопожарных нарушений не работал ТРЦ «IcePeople»

В Иркутске из-за противопожарных нарушений не работал ТРЦ «IcePeople»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Собственник здания добровольно устранил все выявленные нарушения

Собственника здания торгово-развлекательного комплекса «IcePeople» (АйсПипл) в Иркутске через суд призвали устранить нарушения требований пожарной безопасности.

В марте-апреле 2018 года специалистами была проведена проверка в здании торгово-развлекательный комплекс, расположенного по улице Сергеева, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратурой в суд было направлено заявление, после которого предприниматель приостановил эксплуатацию здания до устранения нарушений.

- С учётом добровольного устранения ответчиком большинства нарушений требований пожарной безопасности, а также наличием нарушения, не представляющего угрозы для жизни здоровья граждан, судом обеспечительные меры были отменены, принято уточнённое исковое заявление к ответчику в части переноса трансформаторного сооружения, находившегося в противопожарном расстоянии между зданиями, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В ходе судебного заседания исковые требования прокурора признаны ответчиком и удовлетворены судом.
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