В Иркутске из-за противопожарных нарушений не работал ТРЦ «IcePeople»

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Собственник здания добровольно устранил все выявленные нарушения



Собственника здания торгово-развлекательного комплекса «IcePeople» (АйсПипл) в Иркутске через суд призвали устранить нарушения требований пожарной безопасности.



В марте-апреле 2018 года специалистами была проведена проверка в здании торгово-развлекательный комплекс, расположенного по улице Сергеева, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.



Прокуратурой в суд было направлено заявление, после которого предприниматель приостановил эксплуатацию здания до устранения нарушений.



- С учётом добровольного устранения ответчиком большинства нарушений требований пожарной безопасности, а также наличием нарушения, не представляющего угрозы для жизни здоровья граждан, судом обеспечительные меры были отменены, принято уточнённое исковое заявление к ответчику в части переноса трансформаторного сооружения, находившегося в противопожарном расстоянии между зданиями, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



В ходе судебного заседания исковые требования прокурора признаны ответчиком и удовлетворены судом.

