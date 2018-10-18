Вадим Бредний выпустил мальков сазана в озеро Торма

























На днях 12 тысяч мальков сазана выпустили в озеро Торма в Иволгинском районе. В акции принял участие руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний. В компании отмечают, что таким образом был окончательно закрыт госконтракт по зарыблению водоёма на 2018 года.Всего же с сентября по октябрь в Торму выпустили 82 тысячи особей сазана разного размера.- Как сказал наш духовный наставник Жаргал-Багша, выпускать мальков рыбы в водоём- это одно из 10 великих благодеяний человека. А рыба - это одно из 8 благих символов. Что очень меня вдохновляет на продолжение такого благородного дела. Будем так держать и впредь, - заявил Вадим Бредний, руководитель ГК «Титан».