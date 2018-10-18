ЦБ ограничил операции банку, работающему в Бурятии

Ограничения в том числе коснулись около 700 пенсионеров-железнодорожников
Банк России с 16 октября ограничил ряд операций Восточно-Сибирскому транспортному коммерческому банку (Востсибтранскомбанк), в том числе на привлечение во вклады денежных средств физлиц и куплю-продажу иностранной валюты, сообщает finanz.ru.
«Банком России принято решение о введении с 16 октября 2018 года акционерному обществу «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «Востсибтранскомбанк») запрета: на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществление операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)», - говорится в сообщении банка.
Сегодня Отделение Пенсионного фонда РФ по Бурятии обратилась к получателям пенсий в «Восточно-Сибирском транспортном коммерческом банке». Их просят сменить доставочную организацию до 23 октября, так как зачисление пенсий и социальных выплат в банке также теперь ограничено.
В банке обслуживались 690 пенсионеров-железнодорожников из Бурятии.
- В частности, 289 получателей пенсий проживают в Муйском районе, 203 пенсионера - в Северобайкальске, в Улан-Удэ в «ВСТКБ» пенсии получали 169 человек. Ещё 29 получателей обслуживались в Баргузинском, Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском Мухоршибирском, Прибайкальском Селенгинском и Тарбагайском районах республики. С ними специалисты районных управлений проведут работу адресно, - уточнили в ОПФР по Бурятии.
Как сообщили в отделе организации выплаты пенсий ОПФР по Бурятии, за ноябрь пенсии в «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» перечисляться уже не будут. В связи с этим клиентам банка необходимо до 23 октября подать в Пенсионный фонд России заявление о смене доставочной организации: это может быть любой другой коммерческий банк, с которым у ПФР заключено соглашение о доставке пенсий и соцвыплат, либо в качестве доставщика пенсий пенсионеры могут выбрать отделения «Почты России».
ЦБ ограничил операции банку, работающему в Бурятии
Бизнес, Фото:
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