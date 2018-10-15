15 Октября

14 Октября

Популярное

Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 
В планах купить шубку? Почему бы это не сделать на осенней выставке-распродаже Кировской меховой фабрики в Улан-Удэ

А если зайти на официальный сайт и воспользоваться промо-кодом, то можно получить скидку на весь ассортимент, включая новинки к предстоящему сезону.

16 – 21 октября гостиница «Бурятия» ул. Коммунистическая 47-А

Кировская меховая фабрика – это великолепие выбора, отменное качество от производителя и невысокие цены. Не каждый продавец может похвастаться полностью замкнутым циклом производства, начиная от звероферм и заканчивая дизайнерским бюро и швейными мощностями. 




Большой плюс – это прямые продажи прямо с фабрики, что позволяет делать стоимость меховых изделий максимально доступными. А если хочется купить модель из новой коллекции, почему бы не воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 24 месяца?

На выставке-распродаже в Улан-Удэ Кировская меховая фабрика представляет ассортимент на любой вкус и финансовые возможности. Самые бюджетные шубки отшиваются из нутрии, но это не значит, что изделия не отличаются вкусом и роскошью. 




Многообразие моделей («Камелия», «Ева», «Муза», «Наташа», «Екатерина»), различный крой, вариации с отделкой из норки и песца не оставят дам равнодушными. А уж в плане носкости нутрия не знает равных: не страшны меху ни дождь, ни ветер, и, конечно же, мороз.

Для любительниц креатива в коллекции Кировской меховой фабрики есть шубки из французского кролика – орилага. Короткий мех легко поддается окрашиванию даже в самые невероятные цвета, за ним просто ухаживать. Модели зачастую комбинируются с отделкой из песца.

Объёмные, но не громоздкие, пушистые, аутентичные в своей первозданной красоте, шикарные и безгранично теплые – это всё о шубах из лисы от Кировской меховой фабрики.

Есть модели шубок до середины бедра, с воротником стойкой и разной длиной рукава. Лиса-огневка привлекает своей дерзостью и яркостью, а мех чернобурки или серебристо-чёрной лисы манит глубиной оттенков.

И, конечно же, вариантов норковых шубок в коллекциях Кировской меховой фабрики очень много, а количество расцветок порадует самую требовательную модницу.

Речь идёт и о многочисленных нюансах коричневого цвета (мокко, капучино, орех, какао, паломино), и черного (блеклама, нефть), и светлых (жемчуг, пастель, пудра).

А уж сколько вариантов моделей в сочетании то с прямым, то с поперечным кроем! Голова кругом. В любом случае, с выставки-распродажи Кировской меховой фабрики в Улан-Удэ без покупки ни одна дама не уйдёт!

16 – 21 октября гостиница «Бурятия» ул. Коммунистическая 47-А







Кировская меховая фабрика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Титановцы» вышли на общегородской субботник
«Титановцы» вышли на общегородской субботник
Бизнес, 15.10.2018
По инициативе депутата горсовета по избирательному округу № 2 Вадима Бредний в сквере имени Сенчихина ежегодно проводится масштабный субботник
Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 15.10.2018
В планах купить шубку? Почему бы это не сделать на осенней выставке-распродаже Кировской меховой фабрики в Улан-Удэ
Гендиректор авиакомпании «Якутия» покинула пост после ЧП с самолётом из Улан-Удэ
Гендиректор авиакомпании «Якутия» покинула пост после ЧП с самолётом из Улан-Удэ
Бизнес, 12.10.2018
Ольга Фёдорова покинула пост гендиректора авиакомпании «Якутия»
Эксперты: В Бурятии нотариусы навязывают дополнительные услуги
Эксперты: В Бурятии нотариусы навязывают дополнительные услуги
Бизнес, 12.10.2018
При стоимости госпошлины за один договор в 500 рублей нотариусы просят дополнительно 9,5 тысяч
В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку
В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку
Бизнес, 12.10.2018
В дело с самым проблемным застройщиком вмешалась прокуратура
«Улан-Удэстальмост» закупил уголь на полмесяца
«Улан-Удэстальмост» закупил уголь на полмесяца
Бизнес, 11.10.2018
Планируется поставка ещё полутора тонн топлива
Бурятское УФАС отказалось включать кадастровый центр в «чёрный список»
Бизнес, 11.10.2018
Победитель аукциона доказал свою добросовестность при заключении контракта с администрацией Северобайкальска
Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с уплатой страховых взносов
Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с уплатой страховых взносов
Бизнес, 11.10.2018
До срока уплаты страховых взносов осталось меньше трёх месяцев
В Бурятии нашли не используемые по назначению земли
Бизнес, 11.10.2018
Нарушения выявлены в прошлом месяце
В Бурятии пенсионерка хочет превратить свой улус в туристический центр
В Бурятии пенсионерка хочет превратить свой улус в туристический центр
Бизнес, 10.10.2018
Надежда Бадмаева построила рядом со своим домом юрту и принимает у себя туристов, рассказывает им о бурятских обычаях
В Иркутской области директора стройфирмы обвиняют в хищении 43 млн
Бизнес, 10.10.2018
В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов
В Иркутской области бизнесмена наказали за продажу «просрочки»
Бизнес, 10.10.2018
В городе Зима индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^