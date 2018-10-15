Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

Большой плюс – это прямые продажи прямо с фабрики, что позволяет делать стоимость меховых изделий максимально доступными. А если хочется купить модель из новой коллекции, почему бы не воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 24 месяца?На выставке-распродаже в Улан-Удэ Кировская меховая фабрика представляет ассортимент на любой вкус и финансовые возможности. Самые бюджетные шубки отшиваются из нутрии, но это не значит, что изделия не отличаются вкусом и роскошью.

Многообразие моделей («Камелия», «Ева», «Муза», «Наташа», «Екатерина»), различный крой, вариации с отделкой из норки и песца не оставят дам равнодушными. А уж в плане носкости нутрия не знает равных: не страшны меху ни дождь, ни ветер, и, конечно же, мороз.Для любительниц креатива в коллекции Кировской меховой фабрики есть шубки из французского кролика – орилага. Короткий мех легко поддается окрашиванию даже в самые невероятные цвета, за ним просто ухаживать. Модели зачастую комбинируются с отделкой из песца.Объёмные, но не громоздкие, пушистые, аутентичные в своей первозданной красоте, шикарные и безгранично теплые – это всё о шубах из лисы от Кировской меховой фабрики.Есть модели шубок до середины бедра, с воротником стойкой и разной длиной рукава. Лиса-огневка привлекает своей дерзостью и яркостью, а мех чернобурки или серебристо-чёрной лисы манит глубиной оттенков.И, конечно же, вариантов норковых шубок в коллекциях Кировской меховой фабрики очень много, а количество расцветок порадует самую требовательную модницу.Речь идёт и о многочисленных нюансах коричневого цвета (мокко, капучино, орех, какао, паломино), и черного (блеклама, нефть), и светлых (жемчуг, пастель, пудра).А уж сколько вариантов моделей в сочетании то с прямым, то с поперечным кроем! Голова кругом. В любом случае, с выставки-распродажи Кировской меховой фабрики в Улан-Удэ без покупки ни одна дама не уйдёт!