Масштабная операция «Лесовоз» проходит в Бурятии

В Бурятии лесники проводят оперативно-профилактическую операцию «Лесовоз»
Кроме сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства, в операции принимают участие представители МВД, члены ОНФ и представители департамента лесного хозяйства по СФО. Операция продлится до 24 октября, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Лесники проверяют все транспортные средства, перевозящие древесину в любом виде: в хлыстах, бревнах, сортиментах, в переработанном виде – пиломатериалах, дровяной древесине в виде чурок или отходах лесопиления на всех дорогах Бурятии, включая лесные дороги и дороги как федерального, так и республиканского значения.
- Всего с начала года проведено более 800 мероприятий по проверке транспортировки древесины. В результате было выявлено более 100 административных нарушений, больше половины материалов по этим нарушениям рассмотрено в суде. С нарушителей взыскано уже более 300 тысяч рублей, и работа по взысканию ущерба продолжается, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.
В соответствии с требованиями Лесного кодекса, юридические лица, индивидуальные предприниматели в процессе транспортировки древесины должны иметь при себе сопроводительный документ, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объёме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака автомобиля, перевозящего груз.
При проверке документов на транспортировку, лесники также проверяют перевозимую древесину на законность происхождения в системе ЛесЕГАИС.
В случае отсутствия сопроводительного документа, либо заполненного с нарушением, предусмотрена административная ответственность. Статьей предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей. Вышеуказанные требования не распространяются на граждан, заготавливающих древесину для собственных нужд.
Масштабная операция «Лесовоз» проходит в Бурятии
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