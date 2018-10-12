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В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку

В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В дело с самым проблемным застройщиком вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест» нарушалось законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов. Речь идёт о доме по улице Ключевская в Улан-Удэ.

Проверкой установлено, что застройщик заключил 44 договора участия в долевом строительстве с привлечением денежных средств граждан. В установленный договорами срок (3 квартал 2017 года) строительство объекта не завершено, многоквартирный дом не сдан в эксплуатацию. При этом мероприятия, связанные с переносом срока окончания строительства не выполнены, соответствующие изменения в проектную документацию не внесены. Интернет-сайт, на котором ранее размещалась проектная декларация по объекту долевого строительства, заблокирован.

Прокуратура направила в суд иск о понуждении ООО «Бизнес-Инвест» устранить выявленные нарушения закона. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», гендиректор ООО «Бизнес-Инвест» Дмитрий Плюснин недавно перестал выходить на связь с дольщиками.

Летом на совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова ООО «Бизнес-Инвест» был назван самым проблемным застройщиком
обманутые дольщики строительство
 
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