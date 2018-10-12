В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку

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В Иркутской области директора стройфирмы обвиняют в хищении 43 млн Бизнес, В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов