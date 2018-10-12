В дело с самым проблемным застройщиком вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест» нарушалось законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов. Речь идёт о доме по улице Ключевская в Улан-Удэ.
Проверкой установлено, что застройщик заключил 44 договора участия в долевом строительстве с привлечением денежных средств граждан. В установленный договорами срок (3 квартал 2017 года) строительство объекта не завершено, многоквартирный дом не сдан в эксплуатацию. При этом мероприятия, связанные с переносом срока окончания строительства не выполнены, соответствующие изменения в проектную документацию не внесены. Интернет-сайт, на котором ранее размещалась проектная декларация по объекту долевого строительства, заблокирован.
Прокуратура направила в суд иск о понуждении ООО «Бизнес-Инвест» устранить выявленные нарушения закона. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», гендиректор ООО «Бизнес-Инвест» Дмитрий Плюснин недавно перестал выходить на связь с дольщиками.
Летом на совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова ООО «Бизнес-Инвест» был назван самым проблемным застройщиком.
В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 12.10.2018
При стоимости госпошлины за один договор в 500 рублей нотариусы просят дополнительно 9,5 тысяч
Бизнес, 12.10.2018
В дело с самым проблемным застройщиком вмешалась прокуратура
Планируется поставка ещё полутора тонн топлива
Мальчик разбил голову
Победитель аукциона доказал свою добросовестность при заключении контракта с администрацией Северобайкальска
До срока уплаты страховых взносов осталось меньше трёх месяцев
Нарушения выявлены в прошлом месяце
Надежда Бадмаева построила рядом со своим домом юрту и принимает у себя туристов, рассказывает им о бурятских обычаях
В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов
В городе Зима индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ
Он станет дороже с 1 сентября 2019 года
Замминистра строительства Бурятии проинспектировал строительство. ФОТО
Огромное потребление электричества они также объясняли тем, что в мае слишком мёрзли
Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов
Бизнес, 09.10.2018
Возбуждено административное дело