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В Бурятии пенсионерка хочет превратить свой улус в туристический центр

В Бурятии пенсионерка хочет превратить свой улус в туристический центр
Бизнес, 
Надежда Бадмаева построила рядом со своим домом юрту и принимает у себя туристов, рассказывает им о бурятских обычаях

Жительница Бурятии Надежда Бадмаева, выйдя на пенсию, решила превратить свою деревню в туристический центр, сообщается на сайте газеты Metro.

Надежда по профессии – физик, много лет отработала в школе улуса Хилгана Баргузинского района Бурятии учителем, уточняется в публикации Metro.

- Когда раньше по утрам в школу шла, всё время вершинами Баргузинского хребта любовалась, - продолжает Надежда. – Горы, как на ладони, прямо передо мной возвышается священный Бархан-Уула. И вот смотрела я на всё это и думала: ну, почему такую красоту видим только мы, несколько сотен жителей Хилганы? А остальной мир? Чем мы хуже Италии, например? Я уже взрослый, состоявшийся человек. Вырастила троих сыновей, выпустила сотни учеников. Вышла на пенсию и решила прославить наш улус на весь мир.

Слепить юрту из теста

Надежда сшила национальный костюм и стала ждать гостей. Договаривалась с гидами, которые возят туристов по республике. Отважившихся посетить далёкую бурятскую деревню встречала у ворот с молоком и хлебом, говорится в статье Metro.

- Рассказывала о наших традициях. Вместе с туристами делала буузы – национальное бурятское блюдо. Буузы похожи на манты или хинкали, но имеют свою особенности. По форме напоминают бурятскую юрту, сверху нужно сделать 33 защипа. Обязательно ставила на стол десерт: муку грубого помола, сахар и сметану. Обычно мы смешиваем все эти ингредиенты и скатываем в шарики. Как-то туристам из Подмосковья рассказала, что такими «шариками» питаются наши ламы во время поста – носят их постоянно с собой, отщипывают по кусочку и ничего, кроме этого, не едят. В группе был восьмилетний мальчик, его так впечатлил мой рассказ, что он скатал себе большой шар, сказал, что в дороге будет есть только его. Уже сытых гостей вожу по улусу. Подвожу к воротам дома 79-летней бабушки Санжи. У неё пятеро сыновей, а значит, у ворот стоят пять коновязей, чтобы каждый сын смог привязать своего коня. Конечно, мужчины уже не ездят на лошадях, но коновязи остались. Рассказываю о баргузинских горах и священном пике Бархан-Уула. Объясняю, что если он покрыт облаками, значит, бархан сердится и надел шапку. Надо сказать ему добрые слова и поклониться. Если сделать это с открытой душой, то бархан может изменить своё настроение и снять свою белую шапку. Тогда туристов ждёт тёплый солнечный день.

Инопланетяне

Первое время на Надежду с её костюмом и гостями местные жители смотрели с непониманием. Но потом привыкли – увидели, что в их бурятский улус действительно стали приезжать туристы. На помощь Надежде пришли школьники. Стали проводить экскурсии по деревне, отмечает Metro.

- У нас в улусе живут только буряты, - говорит Надежда. – В школе, конечно, преподают русский язык и литературу, но между собой все говорят только на бурятском. Первое время каждого гостя с европейской внешностью воспринимали как инопланетянина. А сейчас уже привыкли. Благодаря туристам, у наших детей появляется возможность поговорить на русском языке.

За летние месяцы Хилгану посещает около тысячи человек. Чтобы привлечь ещё больше туристов, Надежда построила у себя во дворе юрту.

- Сначала не понимала, чем же её заполнять, ведь у нас почти не осталось старинной бурятской посуды, - говорит Надежда. - Но вещи сами стали находить меня. Обнаружила у родителей старинный самовар, который принадлежал моей бабушке. Он 1888 года выпуска, и до сих пор в отличном состоянии. Потом одна жительница нашего улуса принесла мне старое ржавое стремя. Она хотела его выкинуть, но потом вспомнила, что я интересуюсь стариной. Отдала вещицу на экспертизу. Историки подтвердили, что это стремя гуннского периода, хотели у меня его выкупить. Но я решила артефакт не продавать, а показывать гостям.

Бонджорно, дорогие гости

Мечта о том, чтобы о родной Хилгане заговорили в Европе, сбылась прошлым летом - к Надежде приехали итальянцы.

- На Байкале проходил Международный симпозиум математиков, - вспоминает Надежда. – Наши бурятские гиды уже хорошо обо мне знали и привезли ко мне группу итальянцев. Конечно, они были в восторге от нашего улуса. Объясняла им, как здороваться с лошадьми, чтобы привлечь удачу. Показывала, как готовить национальные блюда. Выяснилось, что одна девушка – Ребекка – не ест мяса. Ничего страшного! У нас очень хорошая молочная кухня. И пока все остальные наслаждались буузами и супом, она ела горячий хлеб, сметану и творог. Я показала, как из сметаны получить масло.

Ребекка удивилась, сказала, что у них на севере Италии масло сбивается точно таким же способом. Недавно Надежда Бадмаева получила грант от министерства спорта и молодёжной политики.

- Я представила свою программу «Четыре опоры», - говорит Надежда. – Наши опоры – это обычаи, кухня, ремесла и фольклор. Мне выделили 100 тысяч. Сумма небольшая, но я считаю этот грант своей маленькой победой.

На деньги гранта Надежда решила заказать лук со стрелами и национальный инструмент морин хуур, говорится в публикации Metro.

туризм
 
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