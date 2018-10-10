В Иркутской области директора стройфирмы обвиняют в хищении 43 млн

В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов



Будучи генеральным директором подрядной организации, он завладел бюджетными денежными средствами на общую сумму более 43 миллионов рублей. Ущерб был причинён бюджету администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.



По версии предварительного следствия, в октябре 2015 года по результатам аукциона администрацией Новомальтинского муниципального образования с подрядной строительной организацией был заключен муниципальный контракт на строительство «под ключ» жилых домов. Однако организация неоднократно нарушала согласованные сроки окончания работ, допускала многочисленные отклонения от проектно-сметной документации что, в конечном счете, привело к расторжению контракта при неоконченном строительстве. Кроме того, при предоставлении отчетов о проделанной работе подрядчик намеренно завышал объемы и их стоимость и получал из бюджета суммы, не соответствующие реальным затратам.



Уголовное дело поступило в суд в конце августа в объёме 8 томов.



Судебное заседание по делу назначено на 12 октября 2018 года.



Подсудимый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.



