В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов
Будучи генеральным директором подрядной организации, он завладел бюджетными денежными средствами на общую сумму более 43 миллионов рублей. Ущерб был причинён бюджету администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.
По версии предварительного следствия, в октябре 2015 года по результатам аукциона администрацией Новомальтинского муниципального образования с подрядной строительной организацией был заключен муниципальный контракт на строительство «под ключ» жилых домов. Однако организация неоднократно нарушала согласованные сроки окончания работ, допускала многочисленные отклонения от проектно-сметной документации что, в конечном счете, привело к расторжению контракта при неоконченном строительстве. Кроме того, при предоставлении отчетов о проделанной работе подрядчик намеренно завышал объемы и их стоимость и получал из бюджета суммы, не соответствующие реальным затратам.
Уголовное дело поступило в суд в конце августа в объёме 8 томов.
Судебное заседание по делу назначено на 12 октября 2018 года.
Подсудимый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.
В Иркутской области директора стройфирмы обвиняют в хищении 43 млн
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Надежда Бадмаева построила рядом со своим домом юрту и принимает у себя туристов, рассказывает им о бурятских обычаях
В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов
В городе Зима индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ
Он станет дороже с 1 сентября 2019 года
Замминистра строительства Бурятии проинспектировал строительство. ФОТО
Огромное потребление электричества они также объясняли тем, что в мае слишком мёрзли
Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов
Возбуждено административное дело
На момент проверки у бизнесмена не нашлось документов на мясо
Стройка стоит, а вход на объект абсолютно свободный
Оформить карту с новыми условиями можно с 1 октября
Перевозчика оштрафовали
Начал работу Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области – regulation.irkobl.ru
Участники выставки могли продегустировать продукты
Постройки были самовольно установлены в посёлке Песчанка