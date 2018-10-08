Перевозчика оштрафовали
5 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автомобиля выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.
Из Читинского района Забайкальского края в город Ачинск Красноярского край перевозили 36 лошадей без ветеринарно-сопроводительных документов.
Владелец груза привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Слюдянке задержали грузовик с 36 лошадьми
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