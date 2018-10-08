В Слюдянке задержали грузовик с 36 лошадьми

Перевозчика оштрафовали



5 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автомобиля выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.



Из Читинского района Забайкальского края в город Ачинск Красноярского край перевозили 36 лошадей без ветеринарно-сопроводительных документов.



Владелец груза привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

