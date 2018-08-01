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Бурятский бизнесмен 4 года отсидел в китайской тюрьме

Бурятский бизнесмен 4 года отсидел в китайской тюрьме
Бизнес, 
После всех «прелестей» китайской тюрьмы он больше не намерен посещать эту страну

Гендиректор промысловой компании из Бурятии спустя 4 года и 8 месяцев вернулся в Россию из Китая, где отсидел срок. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

Ещё в сентябре 2013 года предприниматель въехал на территорию КНР, где был задержан правоохранительными органами Китая. У него было обнаружено около 1 килограмма струи кабарги, стоимость которой китайскими экспертами оценена в 100 тысяч юаней.

Несмотря на то, что части животных, пользующиеся в Китае огромным спросом, были завезены на территорию государства, это обстоятельство не смягчило вины задержанного мужчины. Действия россиянина были квалифицированы как уголовное преступление, а именно контрабанда, которая карается китайской Фемидой куда жёстче, чем российской.

В итоге в отношении гражданина России было возбуждено уголовное дело. Гендиректор компании сначала содержался в СИЗО, а после осуждения отбывал наказание в исправительном учреждении КНР в городе Хух-Хото.

- Вернувшись на Родину, россиянин заявил, что испытав все прелести пребывания в течение нескольких лет в иностранном исправительном учреждении, которое часто сравниваются правозащитниками с адом на земле, желания вновь посетить Китай и уж тем более, осуществлять контрабандную перевозку дериватов животного происхождения, не испытывает, - отметили в Пограничном управлении ФСБ по Забайкальскому краю.

По информации «Байкал-Daily» промысловая компания предпринимателя была создана в 2003 году в посёлке Монгой Баунтовского района Бурятии. Занималась фирма оптовой торговлей изделиями из меха. По данным на конец 2016 года, баланс компании составлял 3,7 млн рублей, выручка – 1,4 млн, чистая прибыль – 115 тысяч. 
предприниматели Китай
 
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