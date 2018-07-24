Бизнесмен из «списка Титова» хочет заняться строительством на Байкале

Бизнесмен Погиба рассказал о планах после возвращения в Россию из международного розыска



Бизнесмен из Ростова, владелец СК «Славяне» Юрий Погиба прокомментировал решение заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов. ОБ этом сообщает RT.



- Конечно, я рад вернуться на родину. Большое спасибо Борису Титову, который борется за права предпринимателей. По своему делу хочу сказать, что на меня было совершено покушение и эти люди ещё не наказаны. Говорят, что покушение я организовал сам. Есть решение судов о том, кто виноват. Но на меня возбуждено уголовное дело, — сказал Юрий Погиба.



По словам бизнесмена, в его планах присутствует расширение своего бизнеса.



- У меня было несколько проектов, мы построили один отель в Ростове, были и другие планы, но они остались на бумаге. Я занимаюсь строительством, но сейчас мне не дают землю, кто-то мешает. Почему так происходит, мне непонятно. Вернусь в Ростов — я там служил, потом остался, этот город для меня родной. Строиться буду в других регионах. Рассматриваю Байкал, потому что вижу там туристические перспективы, — заключил Погиба.



Список бизнес-омбудсмена Бориса Титова состоит из 16 предпринимателей, находящихся за рубежом в связи с уголовным преследованием на Родине, но желающих вернуться в Россию. Ещё в феврале Титов направил в Кремль «лондонский список» с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении этих бизнесменов, уточняет RT.



Недавно Генпрокуратура согласилась отменить международный розыск восьми бизнесменов из «списка Титова». В документе говорится о согласии ведомства отменить розыск и вести расследование без лишения свободы в отношении Сергея Капчука, Михаила Шаманова, Леонида Кураева и Дмитрия Канькова. Также Генпрокуратура пересмотрит дела Евгения Петрова, Анатолия Локтионова, Алексея Кузнецова и Юрия Погибы.

