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В Улан-Удэ сносят киоски с площади Славы (фото)

В Улан-Удэ сносят киоски с площади Славы (фото)
Бизнес,  Фото:"Аноним 03"
На этом месте планируют сделать автопарковку

На рынке на площади Славы около Сиреневого бульвара в Улан-Удэ начался снос киосков. Местные жители сфотографировали процесс и выложили снимки в паблик «Аноним 03».





В комментариях разгорелся спор, что будет возведено на этом месте. Люди выдвинули несколько версий. «Отличный рынок был, куда теперь ходить покупать деревенское молоко и сливки народ будет?», «Душат малый бизнес. Всё для крупных сетевиков», «Давно уже говорили, что будут убирать», пишут улан-удэнцы. Других волновала судьба отдельного киоска: «А пирожковую куда перенесли?», «Это самый волнительный вопрос, пирожки ведь вкусные». 




Как сообщал «Байкал-Daily», торговые ряды планируют заменить бесплатной автостоянкой, поскольку здесь нет парковочных мест. Как заявлял исполняющий обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ Михаил Мясищев, вопрос о сносе рынка был давно решён. Однако местные предприниматели были против, поскольку летом у них «сезон». 

На прежнем месте останется 10 киосков, а остальные перенесут на территорию банного комплекса. 


киоски торговля
 
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