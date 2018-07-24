В Улан-Удэ сносят киоски с площади Славы (фото)



























Как сообщал «Байкал-Daily», торговые ряды



На прежнем месте останется 10 киосков, а остальные перенесут на территорию банного комплекса.

Как сообщал «Байкал-Daily», торговые ряды планируют заменить бесплатной автостоянкой , поскольку здесь нет парковочных мест. Как заявлял исполняющий обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ Михаил Мясищев, вопрос о сносе рынка был давно решён. Однако местные предприниматели были против, поскольку летом у них «сезон».На прежнем месте останется 10 киосков, а остальные перенесут на территорию банного комплекса.









На рынке на площади Славы около Сиреневого бульвара в Улан-Удэ начался снос киосков. Местные жители сфотографировали процесс и выложили снимки в паблик «Аноним 03».В комментариях разгорелся спор, что будет возведено на этом месте. Люди выдвинули несколько версий. «Отличный рынок был, куда теперь ходить покупать деревенское молоко и сливки народ будет?», «Душат малый бизнес. Всё для крупных сетевиков», «Давно уже говорили, что будут убирать», пишут улан-удэнцы. Других волновала судьба отдельного киоска: «А пирожковую куда перенесли?», «Это самый волнительный вопрос, пирожки ведь вкусные».