В Иркутске работодатель 4 месяца не платил зарплату

Сумма задолженности более 1,3 миллионов рублей



В прокуратуру Октябрьского района Иркутска обратились работники ЗАО «Научно-производственное объединение «Восток». Их работодатель задолжал зарплату за ноябрь 2017 года – февраль 2018 года.



Предприятие имело задолженность по зарплате перед 36 работниками с ноябрь по февраль на общую сумму более 1,3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Для устранения нарушений прокурор района внёс генеральному директору предприятия представление с требованием незамедлительного погашения долга по оплате труда. Предписание было рассмотрено и удовлетворено.



В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело. Ему выписали штраф 150 тысяч рублей. Задолженность по зарплате работниками ЗАО «Научно-производственное объединение «Восток» погашена в полном объёме.

