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Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна

Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Судебные приставы Читы взыскали 81 миллион рублей с крупной строительной компании

Взыскание произведено в пользу физических лиц и налогового органа, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.

Из 82 миллионов задолженность по налогам составляла более 50-ти, остальная сумма – долг перед физлицами.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере более 3 миллионов рублей и постановления об обращении взыскания на банковские счета, принадлежащие организации. Кроме того, было арестовано недвижимое имущество должника — бассейн. Также вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника.

В результате принятых мер компания добровольно погасила задолженность в размере 81 миллиона рублей, а также оплатила 3 миллиона исполнительского сбора. 
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