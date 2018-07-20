Судебные приставы Читы взыскали 81 миллион рублей с крупной строительной компании
Взыскание произведено в пользу физических лиц и налогового органа, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.
Из 82 миллионов задолженность по налогам составляла более 50-ти, остальная сумма – долг перед физлицами.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере более 3 миллионов рублей и постановления об обращении взыскания на банковские счета, принадлежащие организации. Кроме того, было арестовано недвижимое имущество должника — бассейн. Также вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника.
В результате принятых мер компания добровольно погасила задолженность в размере 81 миллиона рублей, а также оплатила 3 миллиона исполнительского сбора.
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Бизнес, Фото:
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